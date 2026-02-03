Beyaz Saray’da düzenlenen imza töreninde konuşan Trump, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ile yapılacak görüşmeye değindi. Son aylarda Petro’nun tutumunun değiştiğini belirten Trump, Kolombiya’dan ABD’ye yönelen uyuşturucu trafiğinin masada olacağını ve toplantının verimli geçeceğini ifade etti.

“Ukrayna-Rusya’da kritik eşiğe yaklaştık”

Trump, Ukrayna-Rusya savaşı için ilk kez iyi bir noktaya yaklaşıldığını söyledi. Aylık can kayıplarına dikkat çeken Trump, önceki ABD Başkanı Joe Biden dönemini eleştirdi. Avrupa ülkelerinin silah maliyetlerini üstlendiğini, NATO kapsamında ABD’ye ek yük oluşmadığını vurgulayan Trump, amacının para değil, ölümleri durdurmak olduğunu kaydetti.

Putin ile “saldırılara ara” teması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilişkilerinin süreci kolaylaştırabileceğini söyleyen Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Putin arasındaki derin gerilime rağmen bir haftalık süreyle Kiev ve diğer kentlere füze saldırılarına ara verilmesi konusunda mutabakat sağlandığını dile getirdi.

İran dosyası: askeri seçenek masada

İran’ın nükleer programına ilişkin sorulara yanıt veren Trump, Tahran ile görüşmelerin sürdüğünü ve askeri seçeneğin masada kaldığını söyledi. İran’a doğru büyük askeri gemilerin hareket halinde olduğunu belirten Trump, bir anlaşmaya varılmasının tercih edildiğini ancak sonucunun belirsiz olduğunu ifade etti.

Küba ve Venezuela vurgusu

Trump, Küba’yı ekonomik olarak çökmüş bir ülke olarak tanımladı. Venezuela dahil hiçbir ülkeden Küba’ya artık kaynak aktarılmadığını savunan Trump, Kübalı liderlerle temas halinde olunduğunu ve aile ziyaretleri konusunda ilerleme hedeflendiğini söyledi.

Epstein iddialarına sert yanıt

Trump, kendisine yöneltilen Jeffrey Epstein iddialarını reddetti. Epstein ile hiçbir bağı bulunmadığını yineleyen Trump, yayımlanan belgelerin kendisiyle ilişki kurmadığını savundu. Epstein konusunun siyasi amaçla kullanıldığını ve bunun ters teptiğini öne sürdü.