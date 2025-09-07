Son Mühür- Çin'in gövde gösterisine dönüşen Zafer Günü kutlamalarına Rusya Devlet Başkanı Putin ve Hindistan Başbakanı Modi de katılmıştı.

Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'yla ve gümrük tarifeleri nedeniyle Hindistan'la sıkıntılı bir süreçten gelen ABD Başkanı Trump, Çin'in Rusya ve Hindistan'la yakınlaşmasını,

“Görünüşe göre Hindistan ve Rusya’yı derin ve karanlık Çin’e kaptırdık. Birlikte uzun ve müreffeh bir geleceğe sahip olsunlar!” sözleriyle değerlendirdi.



Yeni güç merkezi Pekin...



ABD-Çin ilişkileri, Çin ve Asya jeopolitiği üzerine çalışmalarıyla dikkati çeken bağımsız araştırmacı Hüseyin Korkmaz,

''Trump'un bu açıklaması eski ittifak kurgularının çözüldüğünü ve yeni güç merkezlerinin Pekin ekseninde şekillendiğini gösteriyor.

Çin, hem Hindistan hem de Rusya’yı çeşitli motivasyonlarla kendi nüfuz alanına çekerek Batı’ya meydan okuyan stratejik bir üçgen kuruyor.

Trump'un savruk ve ortaklarını hiçbir zaman benimsemeyen yaklaşımı ittifaklar üzerindeki kontrol kapasitesini yitirmesine neden oldu.

Avrupa'nın da benzer bir akıbete doğru sürüklenmesi yakındır.'' değerlendirmesinde bulundu.



Trump bu gerçeği kabullenmiş gibi...



''Trump göreve geldiğinde Çin ve Rusya'nın birbirinden ayrılması gerektiği yönündeki tartışmalar ABD dış politika çevrelerinde yeniden alevlenmişti.'' hatırlatmasında bulunan Korkmaz,

''Tersine Kissinger (reverse Kissinger) olarak adlandırılan bu yaklaşımı Trump hiçbir zaman kullanamadı çünkü Çin-Rusya ortaklığı stratejik birlikteliğin de ötesine geçerek bir ittifaka doğru ilerliyor.

Trump için çok kutuplu dünyayı reddetmek artık imkansız gibi. Bu açıklama ile de bu gerçekliği kabul ediyor.'' mesajı verdi.