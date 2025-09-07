Son Mühür- İngiliz medyasının gözü hafta içinde bir yardım etkinliği için İngiltere'ye gelecek olan Prens Harry üzerine çevrilmiş durumda.

Prens Harry, yaklaşık 20 ay sonra ilk kez babası Kral Charles'ı ziyaret ederek aile barışını sağlamaya yönelik adımlar atabileceği yönündeki iddiaların ortasında bu hafta İngiltere'ye dönüyor.

Aynı zamanda büyükannesi Kraliçe Elizabeth'in ölümünün üçüncü yıldönümüne denk gelen 8 Eylül'de, Harry, uzun zamandır destekçisi olduğu ve onu Britanya'ya geri getiren nadir etkinliklerden biri olan, ağır hasta çocuklar için düzenlenen yıllık bir yardım etkinliği olan WellChild Ödülleri'ne katılacak.



Ailesiyle bağları kopmuştu...



Geçtiğimiz yılın Şubat ayında, Buckingham Sarayı'nın kralın kanser tedavisi gördüğünü açıklamasının hemen ardından babasını en son gören 40 yaşındaki prens, 2020 yılında eşi Meghan ile birlikte kraliyet görevlerini bırakıp Kaliforniya'ya taşınmasının ardından sadece Charles'tan değil, Windsor ailesinin geri kalanından da uzaklaşmıştı..

Prens Harry Mayıs ayında BBC'ye verdiği röportajda,

"Elbette ailemin bazı üyeleri bir kitap yazdığım için beni asla affetmeyecek. Elbette birçok şey için beni asla affetmeyecekler. Ama biliyorsunuz... Ailemle barışmayı çok isterim... Artık kavga etmeye devam etmenin bir anlamı yok. Ve hayat değerli," demişti.