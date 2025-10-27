ABD Başkanı Donald Trump, Asya turu çerçevesinde Japonya'ya gerçekleştirdiği seyahat sırasında başkanlık geleceği ve siyasi niyetleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, 2028 yılında düzenlenmesi planlanan başkanlık seçimlerine adaylığını koyma ihtimalinin yüksek olduğunu dile getirerek, siyasi gündeme damgasını vurdu.

Anketlerdeki liderlik ve adaylık isteği

Gelecek dönem başkanlık seçimlerine aday olma potansiyeline ilişkin sorulan bir soruya yanıt veren Trump, bu ihtimali güçlü bir şekilde onayladı. Başkan, "Bunu yapmayı kesinlikle çok arzu ederim. Zira elimizde en iyi anket sonuçları mevcut," ifadelerini kullanarak, kamuoyu desteğinin kendisini yeniden adaylığa yönlendirdiğini belirtti. Bu açıklama, Trump'ın ABD siyaset sahnesinden çekilme niyetinde olmadığını açıkça gösterdi.

Üçüncü dönem sınırı ve yasal mücadele belirsizliği

ABD Anayasası'nın 22. Ek Maddesi, bir kişinin iki dönemden fazla başkan seçilmesini yasaklıyor. Gazeteciler, Trump'a bu anayasal kısıtlamayı aşmak için "yasal bir mücadele" verip vermeyeceğini sordular. Trump, bu konuya ilişkin net bir tavır sergilemekten kaçınarak, görevinin iki dönemle sınırlı kalması durumunda sürenin uzatılması seçeneğini henüz derinlemesine düşünmediğini kaydetti.

Potansiyel rakip ve yardımcı adaylar masada

Trump, kendisinin aday olmaması durumunda Cumhuriyetçi Parti içinde öne çıkabilecek potansiyel isimlere de değindi. Kendi yönetimi bünyesinde "mükemmel insanlar" bulunduğunu belirten Başkan, özellikle Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in gelecekteki olası adaylar arasında yer alabileceğine işaret etti. Öte yandan, kendisinin bir başkasının başkan yardımcısı adayı olma ihtimalini ise kesin bir dille reddetti. Trump, bu senaryo için, "Evet, bunu yapmama izin verilir ama bence bu, çok sevimli olurdu. Evet, sırf çok sevimli olduğu için bunu reddederdim," şeklinde espri karışık bir yorumda bulundu. Açıklamaları, Başkan'ın siyasi kariyerinde yalnızca en üst makamı hedeflediğini ortaya koydu.

Ayrıca, kişisel sağlık durumu hakkında da kısa bir bilgi veren Trump, son MR (Manyetik Rezonans) sonuçlarının "mükemmel" olduğunu dile getirerek, fiziksel olarak görevine hazır olduğu mesajını verdi.