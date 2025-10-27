Son Mühür- İsrail'le girdiği 12 günlük savaşın ardından İran bu kez ekonomik savaşın faturalarını göğüslemeye çalışıyor.

Yıllardır ABD'nin yaptırımlarıyla ayakta durmaya çalışan İran ekonomisi 42 milyon müşterisiyle İran'ın en büyük özel bankaları arasında yer alan Ayandeh Bank'ın iflas ettiğini duyurdu.

Banka, yaklaşık 5,2 milyar dolar kayıp ve 2,9 milyar dolar borç birikimi nedeniyle "kötü borçlar" gerekçesiyle tasfiye edildi ve bankanın varlıkları devlet bankası Melli Bank tarafından devralındı.



İran'dan endişelenecek bir şey yok mesajı...



İran medyasına konuşan Ekonomi Bakanı Seyed Ali Madanizadeh, müşterilerin "endişelenecek bir şey olmadığını" belirtti.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Ali Medenizade'yi geçtiğimiz Haziran ayında Ekonomi ve Maliye Bakanlığı görevine atamıştı.

İran Merkez Bankası yetkililerinin ise iflasın bankanın verdiği sorunlı kredilerden kaynaklandığını duyurdu.

Uluslararası yaptırımlar, enflasyon ve ekonomik baskılar altında zor günler geçiren İran'da son iflas haberi bankacılık sisteminin kırılganlığını tartışmaya açtı.

İran medyasında yer alan haberlerde özel bankalardan Sarmayeh, Day, Sepah, Iran Zamin ve Melal'ın da benzer sorunlar nedeniyle zor durumda olduğuna dair yorumlar dikkat çekiliyor.

