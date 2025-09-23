Son Mühür- ABD Başkanı Donald Trump, hamile kadınlar ve çocuklar için Tylenol (parasetamol) kullanımına dair dikkat çekici bir uyarıda bulundu. Trump, "Tylenol kullanmayın, hamileyseniz özellikle uzak durun! Çocuğunuza da vermeyin" ifadelerini kullandı. Açıklama, tıp çevrelerinde tartışma yarattı ve bazı hukuk uzmanları, ABD hükümetine yönelik potansiyel tazminat davalarının gündeme gelebileceğini öne sürdü.

Hamilelikte parasetamol kullanımı tartışması

Trump, Oval Ofis’te yaptığı açıklamada parasetamolün hamilelik sırasında güvenli olmadığını iddia ederek, kadınların ateş yükseldiğinde bu ilacı almak için “cehennem gibi mücadele etmeleri” gerektiğini söyledi. Başkanın sözleri, ilaç sektöründe ciddi bir etki yarattı ve piyasada dalgalanmalara neden oldu.

Tıp camiasından sert tepkiler

Amerikan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Koleji, Trump’ın açıklamalarını bilimsel olarak desteklenmeyen bir iddia olarak nitelendirdi. Kolej Başkanı Dr. Steven Fleischman, parasetamol ve otizm arasında doğrudan bir bağ olduğuna dair güçlü kanıt bulunmadığını, çocuklarda nörolojik sorunların çok sayıda ve karmaşık etkenlere bağlı olduğunu vurguladı. Fleischman, geçmiş araştırmaların hamilelikte dikkatli kullanılan parasetamolün fetal gelişime zarar verdiğini kesin olarak göstermediğini belirtti.

Uluslararası sağlık yetkililerinden tepki

İngiltere Sağlık Bakanlığı yetkilileri, parasetamolün hamile kadınlar için mevcut en güvenli ağrı kesici olarak kalmaya devam ettiğini ifade etti. İngiltere Sağlık Bakanı Wes Streeting, "Bu konuda Başkan Trump’tan çok doktorlara güveniyorum" dedi.

FDA’dan temkinli açıklama

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Trump’ın açıklamalarına daha temkinli bir yaklaşım sergileyerek, doktorlara yönelik bir rehber yayımladı. FDA, parasetamolün hamilelikte dikkatli kullanılmasının önemine işaret ederken, ilacın ateş ve ağrı tedavisinde halen en güvenli reçetesiz seçeneklerden biri olduğunu vurguladı. Kurum, mevcut araştırmalarda parasetamol ve otizm arasında tanımlanan ilişkinin nedensel bir bağlantı ile desteklenmediğini, aksine bilimsel literatürde farklı görüşlerin de bulunduğunu açıkladı.