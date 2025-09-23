Son Mühür - Jaguar Land Rover, İngiltere'deki fabrikalarında üretime verilen arayı 1 Ekim’e kadar uzattığını açıkladı. Sky News'in haberine göre, şirket büyük bir siber saldırı sonrası üretimi durdurmak zorunda kaldı. Hackerların bilgisayar sistemlerini ele geçirmesi nedeniyle üretim hatları haftalardır devre dışı kaldı.

Üretim kesintisi nedeniyle şirket yönetimi, binlerce fabrika çalışanını geçici izne çıkardı. Range Rover, Discovery, Defender ve Jaguar gibi modellerin üretildiği tesislerdeki bu duraklama, yaklaşık 50 bin aracın üretilememesine neden olacak. Bu da milyarlarca sterlinlik bir gelir kaybı anlamına geliyor. Siber saldırının etkileri sadece Jaguar Land Rover'la sınırlı kalmazken, şirketin tedarikçileri de büyük mali sıkıntılarla karşı karşıya. Hatta bazı tedarikçilerin dış destek olmadan iflas riskiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.