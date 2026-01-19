Son Mühür- Küresel piyasalarda yükselen jeopolitik riskler ve ABD yönetiminden gelen yeni tarife sinyalleri, yatırımcı davranışlarını belirgin biçimde etkiledi. Artan belirsizlik ortamında güvenli liman arayışı güçlenirken, değerli metallerde tarihi seviyeler görüldü.

Altın fiyatları tarihi zirvede

Asya piyasalarında işlemler sırasında spot altın yüzde 1,8 primle ons başına 4 bin 663 dolar seviyesine çıktı. Gün içinde 4 bin 690 doların test edilmesiyle birlikte altın, tüm zamanların en yüksek düzeyini kaydetti. ABD vadeli altın kontratları da yükselişini sürdürerek 4 bin 669 dolar civarında işlem gördü.

Yurt içinde gram altın rekor kırdı

Ons fiyatındaki artış, iç piyasaya da yansıdı. Gram altın yüzde 1,8 yükselişle 6 bin 488 liradan alıcı bulurken, gün içerisinde 6 bin 527 liraya ulaşarak seans içi rekorunu yeniledi.

Trump’ın grönland üzerinden tarife çıkışı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Grönland’a ilişkin açıklamaları ve Avrupa’ya yönelik ek gümrük tarifeleri tehdidi piyasalarda tansiyonu artırdı. Trump, Danimarka’ya bağlı özerk ada üzerinden yürütülen tartışmaların sonuçlanmaması halinde Avrupa’daki müttefiklere kademeli ek tarifeler uygulanabileceğini ifade etti.

Bu açıklamaların ardından Avrupa Birliği nezdinde diplomatik temasların hızlandırıldığı, olası yaptırımlara karşı da misilleme seçeneklerinin değerlendirildiği bildirildi.

Analistlerden jeopolitik risk vurgusu

StoneX Kıdemli Analisti Matt Simpson, jeopolitik gelişmelerin altın fiyatlarını desteklemeye devam ettiğini belirtti. Simpson, tarife söylemlerinin yalnızca ticaret başlığıyla sınırlı kalmadığını, NATO’nun geleceği ve Avrupa’daki siyasi dengeler açısından da yeni belirsizlikler doğurduğunu dile getirdi. Açıklamalar sonrası ABD vadeli borsaları ve dolar zayıflarken, yatırımcıların altın, Japon yeni ve İsviçre frangı gibi güvenli varlıklara yöneldiği gözlendi.

Gümüşte de rekor seviyeler

Değerli metallerdeki yükseliş gümüş tarafında da etkisini gösterdi. Spot gümüş yüzde 3,3 artışla 92,93 dolara yükseldi, gün içinde 94,08 dolar seviyesinin görülmesiyle rekor tazelendi. OCBC Stratejisti Christopher Wong, gümüşün orta vadeli görünümünün güçlü olduğunu ancak kısa vadede temkinli olunması gerektiğini vurguladı. Wong, altın-gümüş rasyosundaki gerilemenin gümüşün altına kıyasla daha güçlü bir performans sergilediğine işaret etti.