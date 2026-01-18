Son Mühür- Yatırım araçları içinde yeni yılın liderliğine oynayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı 12.668 puanla rekor bir seviyede kapatmıştı.

Özellikle Aselsan, BİM ve Tüpraş gibi devlerin pozitif katkı sağladığı endeksin önümüzdeki hafta nasıl bir performans sergileyeceğini değerlendiren A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen,

''Piyasaların genel anlamda olumlu olduğunu söylemek lazım. Geçen yılın son gününde başlayan trend yukarı yönlü devam ediyor.'' hatırlatmasında bulundu.



Merkez Bankası'nın faiz kararı...



''Belli başlı dirençleri aşarak dolar bazlı dirençlere doğru yaklaştı.'' diyen Murat Bilen,

''Önümüzdeki haftanın en önemli kararı Merkez Bankası’nın politika faizini açıklaması olacak. Bir miktar indirime gidilmesi bekleniyor.

Fakat bankacılık sektörünün yavaş hareketlerine baktığımız zaman çok büyük bir indirim oranı piyasanın beklemediğini anlıyoruz'' mesajı verdi.



Ocak ayı enflasyonu önemli...



''Ocak ayı enflasyon rakamı gözükmeden özellikle başta bankacılık sektörü olmak üzere faiz indirimi bekleyenlerin büyük bir coşku ve heyecan göstermeyeceklerdir'' diyen Murat Bilen,

''Önümüzdeki hafta Trump‘ın konuşması var. ABD’de tabii bu İran’la ilgili gelişmeler dikkatle izleniyor. Bu hafta belli başlı bir gerginlik konusu oldu hem yurtdışında hem de biz de.

Fakat bizdeki bu yükseliş hareketinin kırılganlığını daha az olduğu görülüyor. o sebepten majör bir gelişme bu konuda olmadığı taktirde şimdilik bu konuda bir negatiflik yok.

Fed'in faiz kararı açıklaması bir sonraki hafta olacak. O da piyasalar tarafından önemle değerlendirilip, takip edilecek'' hatırlatmasında bulundu.



Yeni hedef 297 dolar seviyesi...



Murat Bilen,

''TL bazında bakıldığında rekor üstüne rekor kıran Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dolar bazında bakıldığında ise zirveleri 297 dolar gibi görünüyor. O da 12.800 civarına tekabül ediyor. O seviyeye geldiğinde piyasanın gücü daha iyi anlaşılmış olacak.

Daha çok sanayi sektörünün öncülüğünde gidiyor. Bankacılık endeksinin de bu yükselişe katılmasıyla daha güçlü bir hal alması beklenebilir'' mesajı verdi.