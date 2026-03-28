Son Mühür- ABD Başkanı Donald Trump, Miami’de düzenlenen Gelecek Yatırım Girişimi zirvesinde yaptığı konuşmada hem uluslararası ilişkiler hem de dış politika başlıklarında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi’ne yönelik ifadeler

Konuşmasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a değinen Trump, sert ve tartışma yaratan ifadeler kullandı. Trump, Prens Selman’ın kendisine “Kıçımı öpeceğini düşünmemişti. Bana iyi davransa iyi olur. O beni sanırım diğer ABD başkanlarıyla karıştırdı" dedi. Açıklamalar, uluslararası kamuoyunda tartışma yarattı.

Türkiye ve bölgesel dengelere vurgu

Trump, konuşmasında Türkiye’nin son dönemdeki dış politika tutumuna da değindi. Türkiye ile Endonezya gibi ülkelerin süreç içerisinde daha yapıcı bir yaklaşım sergilediğini ifade eden Trump, Türkiye’nin son bir aylık dönemde “başarılı bir sınav verdiğini” söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğine ilişkin de olumlu değerlendirmelerde bulundu.

Venezuela, İran ve askeri operasyon vurgusu

Venezuela’daki askeri faaliyetlere de değinen Trump, belirli operasyonların kısa sürede tamamlandığını hatırlattı. İran’a ilişkin değerlendirmelerinde ise ülkenin geniş coğrafi yapısına ve hedef listesine dikkat çekerek, sürecin hızlı ilerletilmesi gerektiğini savundu. Trump, bu adımların Kongre onayına ihtiyaç duyulmaması için “savaş” yerine “askeri operasyon” olarak tanımlandığını belirtti.

NATO, Küba ve olası yeni adımlar

Açıklamalarının son bölümünde NATO ve bölgesel politikalar üzerine mesajlar veren Trump, Küba’ya ilişkin olası adımların da gündeme gelebileceğine işaret etti. Bu kapsamda gelecekte farklı ülkelere yönelik politika değişikliklerinin olabileceği yönünde değerlendirmelerde bulundu.