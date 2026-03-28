Son Mühür- Rasim Ozan Kütahyalı, Ensonhaber’de katıldığı programda yaptığı değerlendirmelerde Halk TV ve muhalif medya yapılanmasına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

“Halk TV’nin kapatılma ihtimali yüksek”

Kütahyalı, Halk TV’nin geleceğine yönelik öngörüsünü dile getirerek, “Şunu biliyor Yılmaz Özdil, bana istedikleri kadar bağırsınlar. Ben de politikam gereği devam edeyim bu şekilde eyyam yapmaya. Halk TV’nin de kapatılacağını bekliyorlar ki; oradaki Halk TV’deki arkadaşlar üzülecek ama ben de Halk TV’nin kapatılma ihtimalini büyük görüyorum. Yani Halk TV’yi bir sene sonra bugün görmeme ihtimalimiz yüksek. Halk TV’nin gideceğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

“Mutlak butlan ve yayın politikası” değerlendirmesi

Söz konusu sürece ilişkin farklı bir çerçeve çizen Kütahyalı, “Nostradamus mu bilmiyorum, o benim yorumum. Halk TV’nin gideceğini düşünüyorum. Yani ben bugün sorsan ‘Norveçli bir gözlemci’ olarak söylüyorum: Mutlak butlanın geleceğini ve Halk TV’nin de kapatılacağını diyorum.” dedi.

“Sözcü TV tek kalacak” iddiası

Medya düzenine ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Kütahyalı, “Sözcü TV tek kalacak. Yılmaz Özdil’le pastayı tek başına toplayacaktır.” ifadelerini kullandı.