Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (ABD) Donald Trump, İran ile ilişkilerine dair daha önce yaptığı açıklamada İran’ın anlaşma sağlamak için zemin hazırlamaya çalıştığından bahsetmişti. Fox News’de yaptığı açıklamada ise, İran’a dair açıklamalarında, “Henüz karar verme aşamasındayım. Çok da uzak olmayan bir gelecekte çok büyük şeyler olacak” ifadelerini kullandı.

Washington’ın önümüzdeki günlerde atacağı adımlara ilişkin yeni mesajlar veren Trump, çok uzakta olmayan bir gelecekte çok büyük şeylerin olacağını belirterek, “Masadaki seçenekler İran’ı tamamen yok etmek, ekonomik olarak .ürümeye bırakmak ya da bir anlaşma yapmak. Uslu dursalar iyi olur” diye konuştu.

Pezeşkiyan açıklaması

Öte yandan Fox News muhabiri, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın Trump ile yaptığı görüşmenin ardından bu hafta gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı hakkında, “Bu hafta yapılacak BM Genel Kurulu’na İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan de katılacak. Kendisine İran lideriyle görüşmeye açık olup olmayacağını sordum; muhtemelen buna açık olacağını söyledi, ancak bölgedeki ABD vatandaşlarına yönelik uyarılar olmasına rağmen bu hafta sonunun diğer hafta sonlarından farklı olmadığını belirtti” ifadelerini kullandı.

Trump'ın İran hakkında vereceği kararın tarihi henüz netleşmezken, ABD Başkanı bu dönemin çok yakın zamanda geleceğini vurguladı.

