ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka ve Grönland ile Grönland’ın güvenliğine ilişkin yeni bir anlaşmaya varıldığını duyurdu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, anlaşmanın ABD’ye Grönland’ın güvenliği ve diğer ihtiyaçları üzerine kalıcı kontrol sağlayacağını belirtti.

Kalıcı yetkiyi aldılar

Trump, anlaşmanın ABD’nin Grönland konusunda uzun süredir dile getirdiği güvenlik kaygılarını giderdiğini savunarak, ABD’nin adada gerekli tüm adımları atabilmesi için kalıcı yetkiye sahip olacağını söyledi.

ABD Başkanı konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“ABD'nin, Danimarka Krallığı ve Grönland ile bir Anlaşma imzaladığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum; bu anlaşma, Amerika Birleşik Devletleri'ne Grönland'daki güvenlik ve tüm diğer ihtiyaçlar üzerinde kalıcı kontrol sağlıyor ve ABD'nin pek çok kaygısını tamamen ele alıyor.

Amerika Birleşik Devletleri için hiçbir maliyet olmayacak. Talimatım doğrultusunda, Danimarka ve Grönland temsilcileriyle çalışarak, Amerika Birleşik Devletleri'nin Grönland'da gerekli olanı yapmak için sonsuza kadar tam yetkiye sahip olmasını garanti altına aldık.

Bu, Grönland'ın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenliğini güvence altına almak ve savunmak amacıyla. Ek olarak, bundan böyle hiçbir ABD rakibi, bizim açık yazılı onayımız olmadan Grönland'da hiçbir zaman üs kuramayacak."

