Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, İran’ın ABD ile anlaşma yapmaya çalıştığını söyledi. Seçimler yaklaşırken ABD’nin İran ile devam eden savaşta sıradaki hamlesi ile ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“"İran şu anda her açıdan kaybediyor, bu yüzden bir anlaşma yapmak istiyorlar. Bu yüzden anlaşma zemini arıyorlar” dedi.

Trump 3 Kasım seçimleri yaklaşırken ABD’nin İran’la savaş konusunda ancak “doğru” bir anlaşma yapmaya yanaşacağını, aksi halde masaya oturmayacağını kaydeden Trump, “Onlar bir anlaşma yapmak istiyor. İran şu anda her açıdan kaybediyor, bu yüzden bir anlaşma yapmak istiyorlar” ifadelerini kullandı.

“Neler olacağını göreceğiz”

ABD Başkanı İran'a yönelik yeni bir saldırı düzenleyip düzenlemeyeceği konusunda bir karar aşamasında olduğunu belirterek, "Neler olacağını göreceğiz" dedi ve tüm seçeneklere kapıyı açık bıraktı.

Husilerle görüştü

Trump ayrıca ABD’nin Yemen’deki Husilerle de görüştüğünü açıkladı. Husilerin ABD ile bir anlaşma yapılıp yapılmayacağını görmek istediğini belirten Trump, “Onlar (husiler) bir anlaşma yapıp yapamayacağımızı görmek istiyor” dedi.

ABD’li yetkililer Husilerin temsilcileri ile geçtiğimiz hafta sonu Umman’ın Başkenti Muskat’ta gir araya gelmişti. Umman’ın kolaylaştırıcılığında gerçekleştirilen görüşmelerde Kızıldeniz’deki gerilimin azaltılması ve kritik Babülmendep Boğazı’nın açık tutulması konuları ele alındı.

