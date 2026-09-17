Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, uluslararası gelişmelerin ülke açısından doğurabileceği güvenlik ve enerji sonuçlarını değerlendirmek üzere siyasi parti liderleri ile cumhurbaşkanı adaylarını Elysee Sarayı’nda toplantıya çağırdı. Yapılan açıklamaya göre toplantı 18 Eylül Cuma günü saat 10.30’da gerçekleştirilecek.

İstihbarat katılacak

Toplantıda Başbakan Sebastien Lecornu’nun yanı sıra askeri makamlar ve istihbarat birimlerinin de bulunacağı öğrenildi. İç ve dış istihbarat, askeri istihbarat, ulusal savunma ve güvenlik makamları ile enerji yönetiminin, Cumhurbaşkanı Macron’un sahip olduğu bilgiler doğrultusunda siyasi temsilcilere bilgi vermesi planlanıyor.

Gündem “savaş”

Toplantı gündeminde Orta Doğu ve Ukrayna’daki çatışmaların yanı sıra bu gelişmelerin Fransa’nın güvenliği ve enerji piyasaları üzerindeki etkileri yer alacak.

Fransız basınına göre; Avrupa’da Rusya’ya atfedilen hibrit saldırılar ve enerji fiyatlarındaki yükseliş de toplantının arka planındaki gelişmeler arasında yer alıyor.

“Dünya değişiyor”

Macron bu toplantıyı 15 Eylül’de dış istihbarat servisi DGSE ile gerçekleştirilen görüşmenin arından gündeme aldığı açıklandı. Basına konuşan bir diplomatik kaynağın aktardığına göre; uluslararası tabloya ilişkin değerlendirmesini “Dünya değişiyor” sözleriyle aktardığı belirtildi.

Toplantıya birçok siyasi parti liderinin ve Cumhurbaşkanı adayının katılımı bekleniyor.