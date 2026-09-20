Son Mühür- İnsanlık tarihinin en büyük trajedilerinden birine sahne olan Gazze'de acı faturanın en büyük mağdurları kuşkusuz çocuklardı.

İsrail bombardımanında hayatını kaybeden çocukların 20 binden fazla olduğuna dikkat çekiliyor.

Savaş eğitim sisteminde ağır kayıplara yol açtı

Filistin Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığının 15 Temmuz'da yayımladığı 2023-2026 dönemine ilişkin raporda, Gazze'deki eğitim sisteminin savaş boyunca ağır kayıplar verdiği belirtildi.

20 binden fazla çocuk...



Rapora göre İsrail ordusunun saldırılarında 20 binden fazla okul öğrencisi ile 532'den fazla öğretmen hayatını kaybetti. İsrail saldırılarında 59 devlet okulu binası, 30 özel okul binası ve engelli öğrencilerin eğitim gördüğü 11 özel eğitim binasının tamamen yıkıldığı bildirildi.



Filistin Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı, yeni eğitim yılı kapsamında Gazze Şeridi'nde yaklaşık 700 yüz yüze eğitim noktası hazırladı ve 25 geçici okul oluşturdu.

Bakanlığın planlamasına göre Gazze'de bulunan ve eğitim merkezlerine ulaşabilecek öğrenciler yüz yüze eğitim alırken, Gazze dışında bulunan veya koşulları nedeniyle okula gidemeyen öğrenciler eğitimlerini çevrim içi sürdürecek.

Çadır okullar yeni adres...



Bombalı saldırılarda kullanılmaz hale gelen okulların yerini çadırlar ve geçici eğitim alanları aldı

Gazze'de savaş nedeniyle eğitim ortamı da büyük ölçüde değişti.

Savaş öncesinde donanımlı okul binalarında eğitim gören öğrenciler, şimdi çadır, konteyner ve geçici eğitim noktalarında ders görüyor.

