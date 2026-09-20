Son Mühür- Tüm dünyada dizel yakıt krizi yaşanmasının en önemli nedenleri arasnda gösterilen Ukrayna saldırıları, ABD Başkanı Trump'ın bir daah saldırmayacaklar sözüne rağmen hız kesmeden devam ediyor.

Rusya'nın Doğu Sibirya'daki tesisleri hariç hemen hemen her tesisine dronlarla vuran Ukrayna'nın hedefinde bukez Rusya'nın kalbi Moskova vardı.

Ukrayna'nın Moskova bölgesine düzenlediği en büyük insansız hava aracı saldırılarından birinde iki kişinin öldüğü ve Rusya'nın başkentindeki bir petrol rafinerisinin vurulduğu bildirildi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Pazartesi günü saldırıları durdurma konusunda anlaştıklarını açıklamasına rağmen , Ukrayna ve Rusya birbirlerinin enerji altyapılarına yönelik saldırılarının son halkası olan saldırı sonrası Moskova'da gökyüzü kara dumanlarla kaplandı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın en büyük insansız hava aracı saldırılarının engellendiğini ve Rusya'nın Cumartesi gününden bu yana 1600'den fazla insansız hava aracını düşürdüğünü, bunların 450'sinin Moskova'ya doğru gittiğini söyledi.

Moskova rafinerisinin bulunduğu yerden yükselen duman bulutları kenti kaplarken tesisin gördüğü hasarın boyutu henüz bilinmiyor.

Akaryakıt istasyonlarında kuyruk...



Ukrayna'nın düzenlediği saldırılar, Rusya'nın petrol rafineri kapasitesinin önemli bir bölümünü devre dışı bırakarak, petrol ürünleri kıtlığına, yakıt fiyat artışlarına ve ülkenin 11 zaman diliminin tamamında birçok bölgede benzin istasyonlarında uzun kuyruklara yol açmıştı.

Birçok kez hedef alınan Moskova'daki Kapotnya tesisi, mevcut en son verilere göre 2024 yılında 11,6 milyon metrik ton petrol işleyerek 2,9 milyon ton benzin ve 3,2 milyon ton dizel üretmişti.

Moskova Valisi Andrei Vorobyov Telegram'dan yaptığı açıklamada Moskova bölgesinin genelinde, iki ölümün yanı sıra, Ramenskoye semtindeki 21 katlı bir apartmandan 70'i çocuk olmak üzere 400 kişi tahliye edildiğini ve bir dizi evin hasar gördüğünü duyurdu.

