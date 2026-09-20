Son Mühür- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümü hakkında yürütülen soruşturmada, dosyanın seyrini değiştirebilecek yeni bir gelişme yaşandı.

Aylardır kilitli olması sebebiyle incelenemeyen cep telefonunun açılması için siber bilişim uzmanları harekete geçti.

Soruşturmanın en önemli aşamasını oluşturan dijital materyallere erişim için yeni bir yöntem belirlenirken, ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut sürecin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Siber bilişim uzmanları devrede

Telefonun kilitli kalmasından dolayı yaşanan erişim sorunu, uzmanların aile ve hukuki heyetle temas kurmasıyla çözüldü.

Dosyadaki karanlık noktaları aydınlatması beklenen cihazın, mevcut veriler korunarak açılabileceği belirtildi. Süreç hakkında bilgi veren avukat Abdurrahman Karabulut, uzmanların ilettiği teklifi;

"Rojin Kabaiş'e ait telefonun şifresinin bugüne kadar çözülememesi üzerine tarafımıza ulaşan siber bilişim uzmanları, cihazın veriler silinmeden açılabileceğini bildirmiştir." diyerek anlattı.

Birebir aynı model telefon üzerinde test edilecek

Cihazın içerisindeki mesaj, arama kayıtları ve konum verilerinin zarar görmemesi için teknik işlem doğrudan Rojin Kabaiş'in telefonuna uygulanmayacak.

Savcılık ile yapılan görüşmeler kapsamında, yöntemin güvenilirliğini ölçmek adına aynı marka ve modeldeki farklı bir telefon üzerinde deneme yapılacak. Test sürecinin başarılı olması durumunda aynı yöntem Rojin'in telefonuna da uygulanacak.

Karabulut, uygulanacak prosedürü ve zamanlamayı, "Savcılıkla yaptığımız görüşme doğrultusunda, öncelikle aynı marka ve model bir telefon üzerinde yöntem test edilecektir.

Veriler korunarak başarılı sonuç alınması halinde aynı işlem Rojin'in telefonuna uygulanacaktır. Önümüzdeki hafta bu çalışmanın gerçekleştirilmesini bekliyoruz.

Telefonun açılması, soruşturmanın karanlıkta kalan noktalarını aydınlatabilecek en önemli dijital delillerin ortaya çıkarılması anlamına gelmektedir." diyerek açıkladı.