Son Mühür- Avrupa'nın Rusya'dan gelebilecek bir saldırıya karşı alarma geçtiği haftanın kapanışı Ukrayna'nın Mokova'yı hedef alan saldırısı oldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, X'ten yaptığı açıklamada Moskova bölgesinde petrol tesisinin, Voronej bölgesinde ise bir işletmeye ait tesisin hedef alındığını duyurdu.

Zelenskiy açıklamasında,

"Rusya'nın petrol endüstrisindeki kilit işletmelerinden biri ve saldırganın bir lojistik tesisi vuruldu. Bunlar, savaş makinesini destekleyen milyarlarca dolardır." değerlendirmesinde bulundu.

Hangi tip silahlar kullanıldı?



Moskova'yı hedef alan saldırılarda kullanılan silahların "Flamingo" seyir füzesi, "Pelikan" balistik füzesi ve farklı tipte İHA'lar olduğunu belirten Zelenskiy,

"Moskova, diğer bölgelerin pahasına kademeli hava savunma çemberleri kurmamalı, acımasız savaşı sona erdirmeli ve barışı seçmelidir." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ayrıca, düzenledikleri saldırılara ait olduğu belirtilen bir görüntüyü de paylaştı.



Ukrayna medyasında yer alan saldırıyla ilgili haberlerde, kendi geliştirdikleri Pelikan (FP-7) kısa menzilli balistik füzesinin ilk kez Rusya'daki hedeflere yönelik saldırıda kullanıldığı dile

Zelenskiy, Rus ordusunun bu gece Herson bölgesinde yer alan bir manastıra İHA saldırısı düzenlediğini öne sürerek, "Manastırın bir rahibi öldü, dört kişi de yaralandı." ifadesini kullandı.

Ülkesinin birçok bölgesindeki kritik ve sivil altyapıların bu gece saldırılar altında kaldığını kaydeden Zelenskiy, "Rus saldırılarına karşı her gün ve her gece kendimizi savunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.