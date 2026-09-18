Son Mühür- Toplam süresi 2.Dünya Savaşının toplam süresini geride bırakan Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa'ya sıcak çatışma olarak yansıma ihtimaline yönelik sinyaller güçleniyor.

CIA direktörü John Ratcliffe'nin Ağustos ayı sonlarında gizemli Moskova ziyaretinin perde arkasında Rusya'nın NATO'yu hedef alarak Baltık ülkelerinden birine saldırı yapacağı iddiaları konuşulmuştu.

Fransa'daki hareketliliğe dikkat çeken gazeteci Alpaslan Düven,

''Paris’te olağandışı bir durum var'' hatırlatmasında bulundu.

Elysee Sarayı'na çağırdı...



''Cumhurbaşkanı Macron, uluslararası durumun “hızla kötüleştiği” gerekçesiyle Fransa’nın siyasi liderlerini ve cumhurbaşkanı adaylarını yarın Elysee Sarayı’na çağırdı'' diyen Düven,

Bu toplantıyı özellikle dikkat çekici kılan ise kendilerine kimlerin brifing verecek olması:

“Fransa’nın iç, dış ve askerî istihbarat servisleri, ulusal güvenlik yetkilileri ve ülkenin enerji yönetimi.”

Gündemde Orta Doğu, Ukrayna, enerji güvenliği ve bunların Fransa açısından doğuracağı sonuçlar bulunuyor.



Fransız basınında yer alan haberlere göre toplantı, DGSE’nin bu hafta başında gerçekleştirdiği bir istihbarat brifinginin ardından düzenleniyor.

Bir diplomatik kaynak durumu şu sözlerle özetledi:

“Farklı bir dünyaya giriyoruz.” sözleriyle Fransa'da tüm gözlerin güvenlik zirvesinden çıkacak sonuca çevrildiğine işaret etti.

Avrupa'daki hareketliliğin Rusya'ya karşı bir önlem olma ihtimalini gündeme getiren isimlerden biri de bir dönem AK Parti milletvekili olarak da görev yapan MetroPoll Araştırma Genel Müdürü Suat Kınıklıoğlu oldu.

CIA ziyaretinin perde arkasında...



''Geçen hafta CIA Direktörü, Putin'i uyarmak üzere Moskova'daydı. Böyle bir ziyaret, ancak Rusya'nın NATO'ya saldırmak üzere olduğuna dair somut işaretler varsa gerçekleşir.

CIA Direktörü'nün bir önceki ziyareti, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırmasından hemen önce yapılmıştı'' hatırlatmasında bulunan Kınıklıoğlu,

''- Bugün Polonya Başbakanı, ülkesinin her türlü duruma hazırlıklı olması gerektiğini belirten bir konuşma yaptı.

- Almanya, herhangi bir duyuru yapmaksızın aniden Baltık ülkelerine ilave birlikler sevk ediyor.

- Macron, yarın Fransa Güvenlik Konseyi'ni topluyor.

CIA bir şeyler biliyor. Muhtemelen Rusya bir saldırıya hazırlanıyor. Avrupa seferber oluyor. Bir şeyler olacak gibi.'' sözleriyle Rusya-Ukraynasavaşının farklı bir boyuta taşınabileceği uyarısında bulundu.