Hakan Çakır’ın yaşamını yitirmesine neden olan olayla ilgili, 2’si çocuk olmak üzere toplam 5 sanık hakkında açılan dava Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.00’da başladı. Dosyada gizlilik kararı bulunması nedeniyle duruşmanın kapalı olarak görüldüğü öğrenildi.

Sanık ve müşteki yakınları karşı karşıya geldi

Duruşma öncesinde mahkeme salonu önünde bekleyen sanık ve müşteki yakınları arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine adliye güvenliği alarma geçti.

Polis ekipleri koridora sevk edildi

Yaşanan gerginliğin artması üzerine polis ekipleri adliye koridoruna yönlendirilirken, güvenlik gerekçesiyle sanık yakınları koridor dışına çıkarıldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Güvenlik önlemleri artırıldı

Yaşanan tartışmanın ardından adliye binasında güvenlik önlemleri artırıldı. Polis ekipleri duruşma süresince adliye çevresinde ve mahkeme salonu önünde hazır bekletildi.

Ne olmuştu?

Hakan Çakır’ın annesi S.Ö. ve kız kardeşi M.N.Ç., evlerine giden yolu kapattıkları gerekçesiyle Umut Kılınç ve Ahmet Emir Zeynal’dan yolu açmalarını istemişti. Tarafların yol vermesinin ardından yaşanan laf atma üzerine tartışma çıkmıştı.

Bunun üzerine M.N.Ç., abisi Hakan Çakır’ı olay yerine çağırmıştı. Savcılık iddianamesine göre; Hakan Çakır, kardeşi, babası ve bir arkadaşıyla birlikte olay yerine gelmişti. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüştü.

Kısa süre sonra Ahmet Emir Zeynal’ın babası ve kardeşlerinin de olay yerine gelmesiyle gerginlik büyümüştü. Çıkan arbedede sanıkların bıçakla saldırdığı, Hakan Çakır’ın aldığı bıçak darbesi sonucu yere yığıldığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirtilmişti.