Son Mühür- Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın 25 baz puanlık faiz indiriminin ardından doların zayıflaması ve Güney Kore'de Trump-Cinping zirvesinden gelen belirsizlik sinyalleri sonrası yüzde 2 arttı.

1979'dan bu yana en hızlı yükselişini gerçekleştiren ons altın Ağusto ayında 3.333 dolardan işlem görürken Ekim ayı içinde tarihi zirvesine ulaşarak 4.400 dolar sınırına dayanmıştı.

Hızlı yükselişin ardından yüzde 10'a varan ger çekilmeyle 4.000 doların altına inen ons altın, Fed'in faiz indirimi ve Güney Kore zirvesi sonrası yeniden yukarı yönlü hareketlendi.



Trump'ın Pekin'in ABD çiftçisinin soya fasulyesini yeniden alacağını duyurması ve Çin'e yönelik gümrük vergilerinin düşürülmesine yönelik olumlu mesajlarına rağmen Pekin tarafının açıklamaları kafaları karıştırmıştı.

Çin'den gelen sinyaller...



Çin ise nadir toprak elementlerinin ihracatına yönelik son kontrollerin uygulanmasını ertelemeyi kabul etti ancak küresel ticareti altüst eden kritik minerallere yönelik daha önceki kısıtlamalar devam ediyor.

Çin'den gelen açıklamaların ardından ons altındaki yükseliş gram altın fiyatlarında da artışa kapı araladı.

İzmir Kuyumcular Odası'nın rakamlarına göre İzmir'de gram altın 5.420, çeyrek altın 9.530 TL'den satışa sunuluyor.

Diğer yandan spot gümüş ons başına yüzde 1,4 artışla 48,22 dolara, platin yüzde 2 artışla 1.616,20 dolara ve paladyum yüzde 2,9 artışla 1.441,24 dolara çıktı.