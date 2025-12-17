Son Mühür- ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya giriş ve çıkış yapan tüm yaptırım uygulanan petrol tankerlerine "tam ve eksiksiz" bir abluka emri vermesinin ardından petrol fiyatları yeniden tırmanışa geçti.

Rusya ve Ukrayna arasında barış umutlarının doğması ve Çin'den gelen talebin azalması nedeniyle talep konusundaki endişelerin yaşandığı bir dönemde ABD'nin son hamlesi yeni jeopolitik gerilimlere yol açtı.



Brent petrol yeniden 60 dolar sınırında...



ABD ham petrol vadeli işlemleri yüzde 1,6 artışla varil başına 56,16 dolara, Brent ham petrol vadeli işlemleri ise yüzde 1,54 artışla varil başına 59,87 dolara yükseldi.

Brent ve WTI'de geçtiğimiz Salı günü yüzde 2.7'ye varan sert düşüşleri de telafi etmiş oldu. yaşanmıştı.

Petrol fiyatları, Rusya-Ukrayna barış anlaşması olasılığının güçlenmesi ve yaptırımların hafifletilebileceği beklentilerinin artmasıyla gerilemişti.

Petrolde yaşanan düşüşün ardından son bir haftada motorin ve benzinin litre satış fiyatında de 2 TL'ye varan indirim yapılmıştı.

