Son Mühür- Bu yıl beklentilerin uzağında kalan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0.55 değer kaybıyla 11.286 puandan kapatmıştı.

Endeks haftanın dördüncü işlem günü olan 18 Aralık Perşembe sabahına yüzde 0.28'lik yükselişle 11.317 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.100 puanın destek, 11.300 ve 11.400 puanın ise direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalar tedirgin...



Küresel piyasalarda, yapay zeka yatırımcısı dev teknoloji şirketlerinin aşırı değerlendiğine yönelik artan endişeler ABD'li teknoloji hisseleri öncülüğünde satış baskısını artırırken, yatırımcıların odağında Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile İngiltere Merkez Bankasının (BoA)para politikası kararı bulunuyor.

Asya borsaları Çin hariç pozitif bir tablo sergiliyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 düşerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükseldi.

Bitcoin, altın ve petrolde son durum ne?



Talep azlığı nedeniyle düşüşe geçen petrol fiyatları ABD'nin Venezuela'ya yönelik baskıları artırmasının ardından yeniden yukarı yönlü hareketlenmişti. Brent petrolün varili, dün, yüzde 2,5 yükselmesinin ardından yeni işlem gününde 0,7 düşüşle 60.22 dolarda bulunuyor.

Ons altın 4 bin 334 dolardan, gram altın 5 bin 955 TL'den,

Bitcoin ise 86 bin 428 dolardan alıcı buluyor.

