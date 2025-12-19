Son Mühür- Haftanın son işlem gününde 11.300 puan seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi bu haftaki performansıyla yatırımcısını üzmüş durumda.

Yılbaşından bu yana sadece yüzde 15.13 oranında değer kazanan BIST 100 endeksinin performansını değerlendiren A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen,

''Borsa İstanbul haftaya iyi bir başlangıç yapmıştı .

Fakat hafta başında gördüğü 11.470 seviyesini aşmayı başaramadı.'' hatırlatmasında bulundu.



Endeks yükseliş trendine başlayamadı...



''İki haftadır az da olsa yabancı girişi olmasına ve kayda değer olumsuz bir gelişme olmamasına rağmen Borsa İstanbul kozasını yırtıp yükselen trende başlayamadı.'' diyen Murat Bilen,

''Bunun için gerekli olan paranın alternatif yatırım araçlarından borsaya akmaması, yurt dışındaki görece olumlu seyreden dış borsaların yatırımcılarının Türkiye borsasına gelmek için bir gerekçe bulamaması gibi gerekçeler var.

Bir anlamda Meksika açmazı gibi bir durumdayız. Yatırımcı portföy yöneticisi iyi para kazandığı yatırım aracını terk edip yeni bir yatırıma bir anda adapte olmazsa kendini güvende ve huzurlu hissetmektedir .

Yeni pozisyon için biraz hareketi görmek isteyecektir. Borsa İstanbul için bu seviye 11.605 seviyesinin kalıcı olarak üstüne çıkılması olacaktır.'' değerlendirmesinde bulundu.



Altının yükselişi yavaşladı...



Murat Bilen'in altın, döviz ve faizle ilgili beklentileri ise şöyle.

Altın tarafına baktığımızda hızlı yükselişin yorgunluğunu atmaya çalıştığı günler yaşadığı söylenebilir , gerilimlerin kısmen azalması kar realizasyonları ve fed'den faiz indirimi konusunda her ne kadar zorlansa da ağırdan alınması Altın yatırımcısının alıştığı yükseliş hızında yavaşlamaya yol açtı .

Venezuela'daki gerilim, Rusya Ukrayna görüşmeleri ve fed'in 2026 yılında ne kadar faiz indirimine gidebileceği gibi konular Altın yatırımcısı tarafından dikkatle izlenecek.

Gram altın için ise tüm bu gelişmelere paralel TL dolar kurumda bir hızlanma Altın hareketini artırabilir. Şimdiye kadar izlenen adı konmamış kontrollü kur politikası iyi götürüldü orada bir sapma olup olmayacağına dikkat etmek gerekli.



Döviz ve faizle ilgili beklentiler ne?



Döviz ise plan dahilindeki yükseliş hareketi devam ediyor yılı bu seviyelerden kapatması büyük ihtimal .

Faiz konusunda ise düşüş eğilimli olmakla birlikte ocak ve şubat enflasyonunun asgari ücret ve yeni yıl zamlarıyla alevlenmemesine bağlı olacağını düşünüyorum.