Son Mühür- ABD’de kasım ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri açıklandı. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yayımlanan veriler, enflasyonda beklenen yükselişin gerçekleşmediğini ortaya koydu. Yıllık enflasyon yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Yıllık enflasyon eylül seviyesinin gerisine indi

Kasım ayı verilerine göre ABD’de yıllık TÜFE artışı yüzde 2,7 olarak kaydedildi. Bu oran, eylül ayında ölçülen yüzde 3’lük artışın altında kaldı.

Ekonomistler, kasım ayında yıllık enflasyonun yüzde 3,1 seviyesine yükselmesini öngörüyordu. Ekim ayına ilişkin veriler ise hükümetin kapanması nedeniyle açıklanamamıştı.

Aylık bazda sınırlı yükseliş

ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Eylül–Kasım 2025 döneminde Tüm Kentsel Tüketiciler için Tüketici Fiyat Endeksi (CPI-U), mevsimsel olarak ayarlanmış bazda yüzde 0,2 arttı.

Son 12 aylık dönemde ise tüm kalemlerdeki artış, mevsimsel ayarlama öncesinde yüzde 2,7 olarak hesaplandı.

Çekirdek enflasyon yüzde 2,6 oldu

Gıda ve enerji fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon, kasım ayında yıllık bazda yüzde 2,6 artış gösterdi.

Aynı dönemde çekirdek endeks aylık bazda da yüzde 0,2 yükseldi. Çekirdek veriler, fiyat artışlarının genel olarak sınırlı seyrettiğine işaret etti.

Konut, enerji ve gıda kalemlerinde artış

Alt kalemlere bakıldığında;

Konut endeksi aylık bazda yüzde 0,2 arttı.

Enerji endeksi yüzde 1,1 yükseldi.

Gıda endeksi ise yüzde 0,1 oranında artış gösterdi.

Mobilya ve ev eşyaları, iletişim ve kişisel bakım ürünleri de fiyat artışı kaydeden kalemler arasında yer aldı.

Bazı hizmet gruplarında gerileme görüldü

Kasım ayında otel ve konaklama hizmetleri, eğlence harcamaları ve giyim endekslerinde ise düşüş yaşandı. Bu gerilemeler, genel enflasyon üzerindeki yukarı yönlü baskının sınırlı kalmasında etkili oldu.

Enerji fiyatlarında yıllık artış dikkat çekti

Enerji kalemlerinde son 12 aylık dönemde toplam artış yüzde 4,2 olarak kaydedildi. Enerji ürünleri içinde:

Benzin fiyatları yüzde 0,9,

Yakıt yağı yüzde 11,3,

Elektrik hizmetleri ise yüzde 6,9 oranında arttı.

Gıda fiyatları yükselişini sürdürdü

Gıda endeksi yıllık bazda yüzde 2,6 artış gösterdi. Evde tüketilen gıda fiyatları yüzde 1,9 yükselirken, dışarıda tüketilen gıda fiyatlarındaki artış yüzde 3,7 olarak ölçüldü.