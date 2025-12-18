Son Mühür- Türkiye’de her yıl yaklaşık 200 bin çift boşanma davası açarken, artan dava sayıları adliyelerde yoğunluğa yol açıyor. Ancak boşanma süreci yalnızca duygusal değil, aynı zamanda ciddi bir ekonomik yük anlamına da geliyor.

Güncel veriler, boşanmanın artık dar ve orta gelirli vatandaşlar için erişilmesi zor bir süreç haline geldiğini ortaya koyuyor.

Mahkeme masrafları 4 bin liraya dayandı

Boşanma davalarında tarafları ilk karşılayan gider kalemi mahkeme masrafları oluyor. Harçlar, dosya giderleri ve çeşitli resmi işlemlerle birlikte bir boşanma davasının yalnızca mahkeme masrafları ortalama 4 bin liraya ulaşıyor. Bu tutara avukatlık ücretleri ve süreç içinde doğan ek giderler dahil değil.

Anlaşmalı boşanma bile yüksek bütçe gerektiriyor

Boşanma sürecini kısa sürede tamamlamak isteyen çiftlerin tercih ettiği anlaşmalı boşanmalarda dahi maliyetler dikkat çekiyor. Güncel ücretlere göre anlaşmalı boşanma davalarında avukatlık ücretleri 50 bin liradan başlıyor.

Çekişmeli davalarda maliyet katlanıyor

Taraflar arasında velayet, nafaka, mal paylaşımı gibi konularda anlaşmazlık yaşanması halinde süreç çekişmeli boşanmaya dönüşüyor.

Bu tür davalarda ise masraflar hızla artıyor. Çekişmeli boşanma davalarında avukatlık ücretleri 150 bin lirayı aşabiliyor. Davanın süresine ve kapsamına göre bu tutarın daha da yükseldiği belirtiliyor.

Uzayan süreç ek masrafları beraberinde getiriyor

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre; boşanma davalarının uzaması ekonomik yükü daha da ağırlaştırıyor. Bilirkişi raporları, ek duruşmalar, uzman görüşleri ve tebligat giderleri gibi kalemler, toplam maliyeti her aşamada artırıyor. Süreç aylar hatta yıllar sürdükçe masraflar katlanarak büyüyor.

Boşanmak için kredi çekenlerin sayısı artıyor

Artan maliyetler nedeniyle birçok kişi boşanma sürecini sürdürebilmek için banka kredisi kullanmak zorunda kalıyor.

Türkiye boşanma oranında 30 ülke arasında 18’inci sırada

Divorce Ajansı verilerine göre Türkiye’de boşanma oranı 2,1 olarak ölçüldü. Bu oranla Türkiye, incelenen 30 ülke arasında 18’inci sırada yer aldı.

Boşanma oranları orta seviyede seyretse de, davaların maliyeti ve sürecin zorluğu kamuoyunda tartışma konusu olmaya devam ediyor.