Son Mühür- Dün Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kapalı olan Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi, yarım günlük işlemlerde günü yüzde 0,16 değer kazanarak 10.871,08 puandan tamamlamıştı.

Endeks güne yüzde 0.33 yükselişle 10.907 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 10.950 ve 11.000 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Küresel piyasalarda hava pozitif...



Fed, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4 aralığına indirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Güney Kore'de bir araya geldi. Trump, Pekin'in ABD'den soya fasulyesi alımlarını yeniden başlatması, nadir toprak elementleri ihracatının devam etmesi ve yasadışı fentanil ticaretine karşı mücadele etmesi karşılığında Çin'e uygulanan gümrük vergilerini yüzde 47'ye düşürmeyi kabul ettiğini söyledi.

Küresel piyasalar Fed'in faiz indirimi ile ABD-Çin görüşmesinden gelen olumlu mesajların etkisiyle pozitif seyrediyor.

Powell'ın Aralık'ta faiz indirimiyle ilgili belirsiz bir tablo çizmesinin ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti. Teknoloji hisselerinin yer aldığı Nasdaq endeksi yüzde 0,55 değer kazancıyla rekor seviyeden kapandı. S&P 500 endeksi ise yatay seyretti.

Asya borsalarında ise pozitif hava var.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksinde yüzde 0,5 yükselme yaşandı.



Bitcoin, altın ve petrolde tablo nasıl?



Brent petrol 64.56 dolardan,

ons altın 3.965 dolardan, gram altın 5.634 TL'den,

Bitcoin 110.365 dolardan işlem görüyor.