Son Mühür- Geçtiğimiz hafta dünya borsalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul, bu hafta içinde 11.450 puan seviyesinden 11.270 puan seviyesine kadar düşüşlere sahne oldu.

Bankacılık endeksinin yüzde 0.30 düşüş gösterdiği süreçte BIST 100 endeksi yüzde 0.60'lık değer kaybıyla 11.278 puan seviyesinde tutunmaya çalışıyor.

Geçtiğimiz yıllardaki yıl sonu gelişmelerinden farklı bir tablo olduğuna dikkat çeken A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen, ABD'de Fed'in son faiz indirimi sonrası yeni indirime kapıyı tam olarak açmadığına işaret etti.

Küresel piyasalar tedirgin...



''ABD’nin son faiz indiriminden sonra 2026 yılı içerisinde daha az indirim sinyali vermesi küresel piyasalarda karın ağrısına yol açtı'' diyen Bilen,

''Teknoloji hisseleri bir süredir satış yemeye devam ediyor o da yurt dışı piyasalarında son üç gündür değer kayıplarına yol açmıştı. İçeride ise belirli noktalara gelen piyasamız gene tıkandı. Bizde de beklentiler genel anlamda bitmişti. Şimdilik çok negatif değil ancak bir düzeltme gerekçesi oldu. Yurt dışındaki gelişmeler destek olarak 11.226 ve 11.063 seviyelerini görüyorum. Yıl sonuna kadar çok negatif bir ortam görmüyorum açıkçası fakat sıkışıklığın bir süre daha devam edebileceğini düşünüyorum'' değerlendirmesinde bulundu.



Venezuela'yı dikkatle izliyoruz...



Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlenmeye dikkat çeken Murat Bilen,

''Gündemde çok fazla yer tutmasa da Venezuela ile ilgili gelişmeleri dikkatle izliyoruz petrol fiyatlarında biraz yukarı yönlü hareketlenmeye yol açabilir altına da bir miktar diri duruşun arkasında bu gerekçe yatıyor muhtemelen faiz tarafında gevşek seyri devam ediyor. Dövizde de çok anormal bir durum yok şimdilik'' mesajı verdi.