Son Mühür- Dünyanın en büyük iki ekonomisinin arasındaki ilişkinin yönü 30 Ekim Perşembe günü yeni bir rota çizebilir.

Sadece siyasi değil ekonomi dünyasının da çıkacak sonuçlarını merakla beklediği zirve Güney Kore'de iki lideri bir araya getirecek.

ABD Başkanı Trump'ın, Malezya ve Japonya'yı da kapsayan Asya ziyaretinin son gününde , perşembe günü Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşmesi bekleniyor .



Trump, seyahate çıkarken gazetecilere, "Başkan Şi ile konuşacak çok şeyimiz var ve onun da bizimle konuşacak çok şeyi var. İyi bir görüşme yapacağımızı düşünüyorum." demişti.

Trump'ın Ocak ayında Beyaz Saray'a dönmesinden bu yana Şi ile yapacağı ilk görüşmenin gündeminde olması muhtemel konular şöyle.



Tarife savaşları ne olacak?



Görüşmeler, Trump'ın Pekin'in nadir toprak elementlerine yönelik sıkı ihracat kontrolleri uygulamasına yanıt olarak 1 Kasım'dan itibaren Çin mallarına yüzde 100 yeni gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulunmasının ardından ileriye dönük bir yol haritası çizmeyi amaçlıyor.

Cumartesi günü, ABD ve Çin'in üst düzey ekonomi yetkilileri , toplantıya hazırlanmak ve tırmanan ticaret savaşındaki temel konular hakkında ön görüşmeler yapmak üzere Kuala Lumpur'da bir araya gelmişti.

Trump Çin'in ABD'den soya fasulyesini satın almasını isterken ayrıca Latin Amerika uyuşturucu kartellerine karşı mücadele için Pekin'e baskı yapıyor.

Küresel piyasalar, Trump'ın kapsamlı gümrük vergilerinin tetiklediği ticaret savaşını durdurup durduramayacaklarını yakından izleyecek.



Rusya ve Ukrayna savaşı...



Trump, Air Force Once uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki Moskova savaşını sona erdirmek için çabalarken, Çin'in Rusya ile ilişkilerinde Washington'a yardımcı olmasını istediğini söylemişti.

Trump, ABD'den ayrılırken Şi ile görüşeceği konular arasında Tayvan'ın da olacağını söylemişti.

Rubio'dan Tayvan mesajı...



ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Cumartesi günü Çin ile yapılacak ticaret anlaşması kapsamında Tayvan'dan çekilme fikrini reddetmiş ve "İnsanların endişesi, Tayvan'dan çekilmemiz karşılığında bir ticaret anlaşmasına varmamız veya ticarette olumlu muamele görmemizse, kimse bunu düşünmüyor." demişti.

