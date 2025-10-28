Son Mühür - 55 yaşındaki Combs, iki ayrı fuhuş suçundan aldığı cezasını New York'taki Metropolitan Gözaltı Merkezinde çekiyor. Sanatçı, 2024 Eylül'ündeki tutuklanmasından bu yana aynı cezaevinde bulunuyor. Tutuklulukta geçirdiği yaklaşık bir yıllık süre, toplam cezadan düşülecek.

2028'de tahliye olabilir

Yetkililer, şimdiye kadar Combs ile ilgili herhangi bir disiplin cezası veya olumsuz rapor olmadığını açıkladı. Bu durum, ünlü rapçinin 2028 yaz sezonundan önce, yani Mayıs civarında serbest kalabileceği anlamına geliyor. Combs’un ailesine daha yakın olmak ve uyuşturucu rehabilitasyon programına devam edebilmek amacıyla New Jersey’deki Fort Dix Cezaevi’ne nakil talebi ise geçtiğimiz günlerde reddedildi. Yetkililer, ilerleyen dönemde Combs’un başka bir federal cezaevine sevk edilme olasılığının değerlendirileceğini kaydetti.

Fuhuş eylemlerinden tutuklandı

Diddy’nin kariyeri, eski sevgilisi Cassie Ventura ile yaşanan skandalların ardından ciddi darbe aldı. 2016 yılında bir otel koridorunda Ventura’ya şiddet uyguladığı görüntüler, 2024’te ortaya çıktı. Bu olayın ardından Combs, fuhuş ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla tutuklandı. Yargılama sürecinde bazı suçlamalardan beraat eden Combs, ahlaka aykırı fuhuş eylemlerinden suçlu bulundu.