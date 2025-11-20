Son Mühür - ABD Başkanı Donald Trump, Cristiano Ronaldo ve nişanlısı Georgina Rodriguez’i Beyaz Saray’da kabul etti. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşme dünya gündeminde geniş yankı uyandırdı. Görüşmede spor projeleri ve genç yeteneklere destek gibi konular ele alınırken, Ronaldo’nun keyifli tavırları dikkat çekti.

Anahtarı verdi

Trump, Oval Ofis’te ağırladığı Ronaldo’ya Beyaz Saray’ın sembolik anahtarını hediye ederek, “Dünyanın en iyisine yakışır” ifadelerini kullandı. 2009 yılında Kathryn Mayorga tarafından Las Vegas’ta cinsel tacizle suçlanan Ronaldo, 2017’den bu yana ABD’ye gitmemişti.

'Hazırım' mesajı

8 yıl aradan sonra ABD’ye gelen ve Beyaz Saray’da ağırlanan Ronaldo, Trump’a sıcak ev sahipliği için teşekkür ederek şunları söyledi: “Davetiniz ve siz ile First Lady’nin bana ve nişanlım Georgina’ya gösterdiğiniz samimi karşılama için minnettarım. Her birimizin katkıda bulunabileceği değerli şeyler vardır; ben de yeni nesillerin cesaret, sorumluluk ve kalıcı barışla tanımlanan bir gelecek inşa etmeleri için ilham verirken üzerime düşeni yapmaya hazırım.”