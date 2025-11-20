Son Mühür - ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kongre tarafından onaylanıp Beyaz Saray’a gönderilen “Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası”nı imzaladığını açıkladı.

Trump, Epstein davasıyla kendisinin değil, eski ABD Başkanı Bill Clinton başta olmak üzere bazı ünlü Demokratların bağlantılı olduğunu öne sürerek, dosyaların açıklanmasıyla bu gerçeklerin tamamen ortaya çıkacağını savundu. Clinton’ın Epstein’in uçağıyla 26 kez seyahat ettiğini iddia eden Trump, “Artık Demokratlar ve Jeffrey Epstein ile olan ilişkilerine dair gerçekler yakında gün yüzüne çıkacak, çünkü Epstein dosyalarının açıklanmasını öngören yasa tasarısını imzaladım” ifadelerini kullandı. Uzun süredir Amerikan kamuoyunun merakla beklediği Epstein dosyalarının açılmasına yönelik yasa tasarısı, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Kongre’nin her iki kanadında da kabul edilmişti. Bu adım, Trump’ın dosyaların kamuoyuna açıklanması yönünde tutumunu değiştirmesinin ardından gerçekleşti.

Jeffrey Epstein skandalı

En küçüğü 14 yaşında olan 18 yaş altındaki birçok kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı kurmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, 10 Ağustos 2019’da tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’ndeki hücresinde ölü bulunmuştu. Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi isimlerin adı geçiyordu.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan “müşteri listesi”nin varlığına dair herhangi bir kanıt bulunamadığını, Epstein’ın ise hücresinde intihar ettiğini açıkladı. Bazı iddialara göre ise, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişiler Epstein’ın suçlarını örtbas etmek amacıyla öldürüldüğünü öne sürmüştü. ABD’li gazeteci Tucker Carlson, Epstein’ın İsrail için çalıştığını ve Washington’da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak bunun açıkça söylenemediğini iddia etmişti. Wall Street Journal (WSJ) ise Epstein’ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell’in, Epstein’ın 50. doğum günü için tanıdıklarından ona mektup yazmasını istediğini ve bunlardan birinin de Trump’a ait olduğunu öne sürmüştü.