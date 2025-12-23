Milyonlarca elektrik abonesinin fatura süreçlerini ve tedarikçi seçme özgürlüğünü doğrudan etkileyecek olan kritik düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından alınan bu karar, enerji piyasasının serbestleşme adımları kapsamında tüketici lehine yeni standartlar getiriyor. 2026 yılından itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeyle birlikte, elektrik enerjisi sektöründe rekabetin tabana yayılması ve abonelerin piyasa avantajlarından daha etkin yararlanması hedefleniyor.

Serbest tüketici baremi 500 kilovatsaate indirildi

EPDK’nın belirlediği yeni kriterlere göre, elektrikte serbest tüketici olma hakkı kazanmak için gereken yıllık enerji tüketim limiti 2026 yılı itibarıyla 500 kilovatsaat olarak uygulanacak. 2025 yılı içerisinde 750 kilovatsaat olarak yürütülen bu sınırın aşağı çekilmesi, çok daha fazla konut abonesinin ve küçük ölçekli ticari işletmenin "serbest tüketici" statüsü kazanmasına olanak tanıyacak. Bu barem değişikliği sayesinde, belirlenen limiti aşan her abone, elektrik tedarik edeceği şirketi piyasa koşullarına göre özgürce seçme hakkına sahip olacak.

Üretim şirketlerine satış sınırı ve piyasa dengesi

Kurul tarafından alınan karar sadece tüketicileri değil, enerji üretim lisansına sahip tüzel kişileri de kapsayan önemli bir piyasa dengeleme unsuru içeriyor. Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren lisans sahibi kuruluşların, bir takvim yılı içerisinde ürettikleri toplam elektrik enerjisinin piyasada doğrudan satabilecekleri azami oranı 2026 yılı için yüzde 50 olarak sabitlendi. Bu stratejik hamle ile enerji arzında tekelleşmenin önüne geçilmesi ve piyasadaki fiyat istikrarının korunarak sürdürülebilir bir ekonomik yapının tesis edilmesi amaçlanıyor.

Tüketiciler için rekabetçi fatura dönemi

Limitte yapılan bu önemli indirim, enerji tedarikçileri arasındaki rekabeti kızıştırarak abonelere farklı tarife seçenekleri sunulmasının önünü açıyor. Daha geniş bir kitlenin kapsama alanına girmesiyle birlikte, konutlardan esnafa kadar geniş bir abone grubu, kendi tüketim alışkanlıklarına en uygun fiyat tekliflerini değerlendirme fırsatı bulacak. Uzmanlar, serbest tüketici limitinin düşürülmesinin uzun vadede hizmet kalitesini artıracağını ve enerji piyasasını çok daha şeffaf bir rekabet ortamına taşıyacağını öngörüyor.