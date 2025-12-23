Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, pazarcı esnafının özellikle 2025 yılında katı atık bedelleri konusunda yaşadığı problemlerle ilgili önemli açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulunarak, konuyla ilgili kayıtsız kalan ilçe belediyelerini eleştirdi.

Faysal Acar: Pazarcı esnafına bir senede 20 yıllık ceza yazıldı

2025 yılında pazarcı esnafına ilçe belediyeleri tarafından 20 seneye bedel cezalar kesildiğini kaydeden ve her daim esnafın yanında olduklarını kaydeden İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, “On yıldır pazarcı esnafımızın hakkı hukuku noktasında çok ciddi mücadeleler verdik. Özkanlar Pazaryeri’nin kapatılma süreci, ondan sonraki süreçlerde hem yerel yönetimlerde, hem oda yönetiminin esnaf temsiliyetindeki sıkıntılarında hep pazarcı esnafımızın yanında olduk.

2025 yılını bitirmek üzereyiz pazarcı esnafımıza bu sene 20 yıla bedel cezalar yazıldığını söylemek mümkündür. Hatay pazaryerinden geliyorum orada da bazı haksız hukuksuz cezalar yazılıyor, oradaki zabıta personeli diyor ki, ‘belediyede para yok o yüzden ceza kesmek zorundayız’ böyle bir anlayış olamaz maalesef katı atık bedelleri üzerinden bir örnek vermek istiyorum.

Ülkemizde bu uygulama ilk kez 2017’de Sultangazi’de bu uygulama yapılmış. Tabii ki katı atık bedelleri tahsil ediliyor ve edilsin vergiler bu ülkenin kurumlarının iyi hizmet edebilmesi için gereklidir ama pazarcı esnafımızın zaten havuzdan katı atık bedeli ödeniyor esnaftan bir daha haksız yere tahsilat yapılması doğru değil.” diye konuştu.

“Konak ve Karşıyaka’da katık atık bedelleri hala tahsil edilmeye çalışılıyor”

Öte yandan pazarcı esnafının ekonomik anlamda ciddi olarak belini büken katı atık bedelleri ile ilgili Buca Belediyesi’nin geri adım attığını, Karabağlar ile mahkemelik oldukları ancak Konak ve Karşıyaka’da tahsillerin hala devam ettiğini vurgulayan Acar, pazarcı esnafından 1 milyar liraya yakın bir paranın tahsil edilmek istendiğini belirterek konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Konak ve Karşıyaka belediyeleri bu bedelleri hala tahsil etmeye çalışıyor, Karabağlar ile mahkemelik noktadayız. Buca Belediyesi süreç içerinde bu bedeli geri çekti. İlçe belediyeleri maalesef esnafımıza haksız tahsilatlar çıkarmış durumdadır. Bizden özellikle katık atık noktasında istenen para 1 milyar liranın üzerindedir. Bu belediyelerimizin kasası boş gerekçesine dayandırılamaz. Biz halka hizmet eden üretici ile tüketiciyi buluşturan insanlarız, pazaryerleri tanzim satış noktaları olarak görülmelidir.

Bu yerlerin teminin yapmakta belediyelerin sorumluluğundadır. 2025 yılından itibaren belediyeler bu alanları ticari alanlar olarak görmektedir. Bunun en bariz örneği Karşıyaka Belediye Başkanı’nın açıklamalarıdır, bu açıklama üstüne Bostanlı Pazaryeri esnafından iki kez eşi benzeri görülmemiş rakamların tahsil edilmesi kabul edilemezdir. Neticede Ankara’ya gittim devlet büyükleri ile görüştüm, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile görüştüm. Belediye başkanı meclisten ağlayarak bu kararı geri çekti.”