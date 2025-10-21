Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleşmesi beklenen kritik yüz yüze görüşmenin takviminde bir sarkma yaşanabileceği öne sürüldü. Bu iddia, uluslararası diplomasi kulislerinde hareketliliğe yol açtı.

CNN televizyonuna bilgi veren çeşitli kaynaklar, Trump ve Putin’in Budapeşte’deki olası buluşmasına dair dikkat çekici ayrıntıları paylaştı. Görüşme öncesi hazırlık mahiyetinde, bu hafta ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında yapılması planlanan üst düzey temasın, Beyaz Saray’dan bir yetkilinin ifadesiyle, "geçici olarak askıya alındığı" bildirildi. Bu durum, liderler zirvesinin akıbetine dair soru işaretlerini artırdı.

Üst düzey diplomatlar arasında Ukrayna çıkmazı

Konuya yakın bir diğer yetkili ise CNN’e yaptığı açıklamada, Bakan Rubio ve mevkidaşı Lavrov’un, Ukrayna’daki çatışmaların sonlandırılması hususunda belirgin görüş ayrılıkları yaşadığına işaret etti. Bu derin fikir ayrılıkları zemininde, Bakan Rubio'nun, Trump-Putin zirvesinin önümüzdeki hafta icra edilmesini "önerme" ihtimalinin düşük olduğu iddia edildi. Diplomatik kaynaklar, bu hafta içinde Rubio ve Lavrov’un yeni bir telefon görüşmesi yapabileceği yönündeki beklentiyi de dile getirdi. Bu olası telefon trafiği, askıya alınan yüz yüze görüşmenin yerine geçecek bir uzlaşı arayışı olarak değerlendiriliyor.

Zirve hazırlıkları ve önceki temaslar

Başkan Trump, 16 Ekim’de Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaklaşık iki buçuk saat süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve bu görüşmede temel olarak Ukrayna’daki krize odaklanılmıştı. Bu görüşmenin hemen ardından Trump, iki ülke arasında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun da katılacağı bir "Yüksek Düzeyli Danışmanlar" toplantısı yapılacağını, akabinde de bizzat kendisinin Putin ile Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bir araya geleceğini kamuoyuna duyurmuştu.

Başkan Trump, bu zirvenin gerçekleşme zamanına ilişkin olarak "iki hafta içinde" olabileceği yönünde bir zaman dilimi belirtmişti. Ancak, iki ülkenin dışişleri bakanları arasındaki Ukrayna ihtilafına dair uzlaşmazlıkların ortaya çıkması, planlanan takvimin aksamasına neden olabilir. Gözler, diplomatik kanallardan gelecek yeni açıklamalara çevrilmiş durumda. Rusya-Ukrayna savaşının seyrini ve küresel jeopolitiği doğrudan etkileme potansiyeli taşıyan bu kritik buluşmanın nihai tarihi, diplomatik temasların sonucuna bağlı olarak şekillenecek.