Son Mühür- Japonya Parlamentosu, muhafakazar Sanae Takaichi’yi ülkenin ilk kadın başbakanı olarak seçti. Takaichi, parlamentonun 465 sandalyeli alt kanadında yapılan oylamada 237 oy alarak çoğunluğu elde etti.

Takaichi, Salı günü parlamento alt kanadında yapılan kritik oylamayı kazandıktan sonra Japonya'nın ilk kadın başbakanı olmaya hazırlanıyor.

Eski Başbakan Şinzo Abe'yr yakın bir isim olan Takaichi'nin İngiltere'yi demir yumrukla yöneten Margret Thatcer'in de sıkı bir hayranı olduğu biliniyor.

Ülkenin ilk kadın başbakanı olma fırsatını yakalayan Takaichi'nin zaferi İkinci Dünya Savaşı sonrası uzun süre iktidarda olan Liberal Demokrat Partisi'yle sağcı İnovasyon Partisi'nin koalisyon konusunda anlaşmasının ardından geldi.



Salı akşamı kesinleşmesi bekleniyor...



Takaichi'nin, daha az güce sahip olan üst meclis tarafından onaylanması ve Salı akşamı Japonya'nın 104. başbakanı olarak yemin ederek göreve başlaması bekleniyor. Shigeru Ishiba, geçen ay seçim kayıplarının sorumluluğunu üstlenmek için istifa ettiğini duyurmuştu.

Sanae Takaichi'nin Japonya'nın bir sonraki başbakanı olma ihtimalinin neredeyse kesinleşmesi Nikkei endeksini de rekor seviyeye taşıdı.