Son Mühür - ABD Başkanı Donald Trump, NATO'nun Rusya'ya karşı yeterince kararlı bir duruş sergilemediğini vurgulayarak, “NATO görevini yerine getirmiyor. Avrupa’nın birlik olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkelerinin dostları olduğunu söyleyen ABD Başkanı, “Ama Rusya’dan petrol alıyorlar. Sadece bizim karşı çıkmamız yetmez. Onların da bu konuda adım atmaları gerekiyor” dedi.

Trump, Avrupa’nın şu anda sadece konuşmakla yetindiğini, fakat henüz herhangi bir somut adım atmadığını iddia etti:

“Biz Rusya’dan petrol almıyoruz. Onlarsa hâlâ büyük miktarda alım yapıyor. Bu, başlangıçta üzerinde anlaştığımız şey değildi.”

''Hala masaya oturmadılar''

Trump, Rusya ile Ukrayna arasında olası bir barış anlaşmasının hâlâ gündeme gelmemesinden duyduğu rahatsızlığı ifade ederek, “Taraflar birbirinden nefret ediyor, bu yüzden henüz müzakere masasına oturmadılar” dedi.