USGS'nin verilerine göre, depremin merkez üssü Assam eyaletine bağlı Kharupatia bölgesinde kaydedildi. Yer kabuğunun 29 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, şiddetli hissedilmesine rağmen şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadı.

Komşu Ülke Butan'da da Hissedildi

Depremin, komşu ülke Butan’da da hissedildiği bildirildi. Bölge halkı arasında kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı sonrası, yetkililer tarafından durumun yakından takip edildiği ve ilk belirlemelere göre olumsuz bir durumun olmadığı açıklandı.