Son Mühür/Hüseyin Demir FIFA Başkanı Gianni Infantino, yeniden başkanlık kampanyasının sloganını “Football belongs to everyone, everywhere in the world”, Türkçesiyle “Futbol, dünyanın her yerinde herkese aittir” olarak açıkladı. Spor diplomasisi ve spor yönetim organizasyon alanında önemli bilimsel, akademik makaleleri bulunan Prof. Dr. Sebahattin Devecioğlu’nun Prof. Cecilia W. Yu ile birlikte yaptığı çalışma dikkat çekti. Devecioğlu ile Yu, akademik çalışmasında, FIFA’nın tek bir kişiye ait olmadığını, hesap verilebilir, şeffaf bir yönetim anlayışının olması gerektiğini vurguluyor.

Yu-Devecioğlu analizi

Infantino’nun yeni seçim sloganı, futbolun evrenselliğini ve kapsayıcılığını öne çıkarıyor. Ancak sloganın temelini oluşturan “futbolun herkese ait olduğu” düşüncesinin, Uluslararası Çalışmalar ve Sürdürülebilirlik alanında İşletme Doktorası (DBA) sahibi, Hindistan CUTM’den ve ARC Austral-Asia ile iş birliği içinde çalışan Prof. Cecilia W. Yu ile Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden Prof. Dr. Sebahattin Devecioğlu’nun ortak çalışmasında daha önce savunulduğu belirtildi. İki akademisyenin FIFA’nın yönetişim krizini ele alan çalışması, kamuoyunda kısaca “Yu-Devecioğlu analizi” olarak anılıyor.

“Futbol ticari bir imparatorluk kurma aracı değildir”

Prof. Cecilia W. Yu ve Prof. Dr. Sebahattin Devecioğlu imzasıyla yayımlanan “Global Football, Intangible Cultural Heritage (ICH) and the Governance Crisis at FIFA: An Analysis” başlıklı makalede, futbolun yalnızca ekonomik bir ürün veya ticari genişleme aracı olarak değerlendirilemeyeceği vurgulandı. Makalede , “Futbol yalnızca ticari bir imparatorluk kurma aracı değildir. Somut olmayan kültürel miras niteliğindeki oyun; onu sürekli olarak üreten ve yaşatan oyunculara, taraftarlara, kulüplere, toplumlara ve küresel kamuoyuna aittir. Futbol, ortak gezegenimizin sevilen ve değer verilen somut olmayan kültürel mirasıdır” görüşüne yer verildi.

“İnsanlığın somut olmayan kültürel mirası”

Yu-Devecioğlu analizinde futbol; FIFA’nın, ticari ortakların veya tek bir yöneticinin mülkiyetinde bulunan ekonomik bir varlık olarak değil, insanlığın ortak somut olmayan kültürel mirası olarak tanımlandı.

“Futbol siyasi bir araç değildir”

“Futbol halka aittir” düşüncesinin, ‘Gianni Infantino İstifa Et: Futbol Halka Aittir’ başlıklı uluslararası imza kampanyasında da daha doğrudan ifadelerle kamuoyuna duyurulduğu belirtildi. Kampanya metninde, “Futbol siyasi bir araç değildir. Futbol ticari bir imparatorluk değildir. Futbol oyunculara, taraftarlara, kulüplere ve halka aittir. Futbol dünyaya aittir, tek bir insana değil” ifadelerine yer verildi.

“Futbol herkese aittir”

Infantino’nun “Futbol herkese aittir” söylemini yeniden seçilme kampanyasının merkezine yerleştirmesi, Yu-Devecioğlu analizinde savunulan temel görüşün FIFA’nın seçim dilinde de yer bulduğu şeklinde değerlendirildi.

“FIFA yönetiminde şeffaflık”

Yu-Devecioğlu yaklaşımına göre futbolun herkese ait olduğunu söylemek tek başına yeterli değil. Bu söylemin FIFA yönetiminde şeffaflık, hesap verebilirlik, demokratik temsil, insan haklarına saygı, taraftar katılımı ve futbolun kültürel mirasının korunması gibi somut ilkelerle desteklenmesi gerektiği ifade edildi.

“Futbol tek bir insana ait değildir”

Bu çerçevede FIFA’ya şu soru yöneltiliyor: “Futbol gerçekten herkese aitse FIFA neden giderek daha merkezi, daha ticari ve tek kişi etrafında şekillenen bir sistemle yönetiliyor?” Yu–Devecioğlu analizinde bir seçim sloganı olarak değil, FIFA’nın yönetişim krizine karşı evrensel bir ilke olarak ortaya konulan mesaj şu ifadelerle özetleniyor: Futbol siyasi bir araç değildir. Futbol ticari bir imparatorluk değildir. Futbol oyunculara, taraftarlara, kulüplere, toplumlara ve dünyaya aittir. Futbol tek bir insana ait değildir.

Infantino’nun yeni seçim sloganı

Infantino’nun yeni seçim sloganının, FIFA yönetimine yönelik eleştirileri ortadan kaldırmadığı; aksine FIFA Başkanını bu sözün gereğini yerine getirmeye ve kurumun yönetimini futbolun küresel paydaşlarına açmaya çağırdığı ifade edildi.