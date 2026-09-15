Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova’da ülkesindeki yabancı misyon temsilcileriyle bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Rusya, ABD ve Ukrayna arasında üçlü formatta müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimalini değerlendiren Lavrov, Rusya’nın müzakerelere hazır olduğunu söyledi.

"Müzakereler üçlü veya ikili olabilir"

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakare sürecine ve batının tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunana Lavrov, “Ciddi müzakerelere her zaman hazırız. Müzakerelerden vazgeçmedik. Müzakereler üçlü veya ikili olabilir. Müzakereleri hiçbir zaman uzatmadık ve zorlaştırmaya çalışmadık. Batı'nın müdahalesi nedeniyle İstanbul anlaşmalarının engellenmesinin ardından, müzakere süresince özel askeri operasyonu durdurmayacağız.” ifadesini kullandı.

"NATO'nun sınırlarımıza yaklaşmasına izin vermeme hedeflerimizden vazgeçmedik"

Rusya’nın Ukrayna konusundaki şartlarının değişmediğini belirten Lavrov, ülkesinin temel hedeflerini koruduğunu ifade ederek, “Pozisyonumuzu hiçbir zaman değiştirmedik. Bu tutum çerçevesinde makul uzlaşılar bulmaya hazırız. Ancak temel olarak güvenliğimizi sağlama, NATO'nun sınırlarımıza yaklaşmasına izin vermeme ve Rusların ile Rusça konuşan insanların meşru haklarını güvence altına alma hedeflerimizden vazgeçmedik" dedi.

ABD’nin diğer Batılı ülkelerin aksine söz konusu temel nedenleri anladığını ifade eden Lavrov, Amerikan yönetiminin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik girişimlerini takdir ettiklerini dile getirdi.

"Bize saldırırlarsa, bu savaş farklı olacak"

Rusya’nın Avrupa ülkelerine saldırma niyetinde olmadığını vurgulayan Lavrov, “Avrupalılar bize saldırırlarsa, bu savaş farklı olacak ve çok kısa sürecek" dedi.

Lavrov ayrıca Avrupa’nın Rus gemilerine el koyduğunu öne sürerek “Son dönemde seyrüsefer özgürlüğüne yönelik müdahalelerin artması endişe verici. Avrupa ülkeleri, ocak ayından bu yana uydurma gerekçelerle 12 gemiyi alıkoydu. Gemiler, herhangi bir dayanak olmadan durduruluyor" diye konuştu.