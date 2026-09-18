İzmir'de 18 Eylül 2026 Cuma günü saat 21.10 sularında hissedilen bir deprem meydana geldi. Edinilen bilgiye göre deprem, Kuşadası Körfezi'nde yaşandı. Büyüklüğü 3,8 olarak açıklanan deprem İzmir'de de hissedildi.

Aydın’ın Kuşadası Körfezi’nde meydana gelen 3,8 büyüklüğündeki deprem İzmir’de de hissedildi. Akşam saatlerinde meydana gelen sarsıntı kısa süreli paniğe neden olurken, yetkililer tarafından şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği aktarıldı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında saat 21.10 sularında meydana gelen sarsıntı, başta İzmir olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre; depremin büyüklüğü 3,8 derinliği ise 8,1 kilometre olarak ölçüldü.

Hareketlilik büyüdü

Ege Denizi ve çevresinde gün içerisinde farklı büyüklüklerde çok sayıda depremin meydana geldiği kaydedildi. Kuşadası Körfezi çevresindeki sismik hareketlilik, akşam saatlerinde 3,8 büyüklüğünde depreme neden oldu.

Can kaybı yok

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir hasar veya can kaybı bilgisi paylaşılmadı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin bölgedeki hareketliliği takip ederken, yeni bir sarsıntı olması halinde güncel bilgilerin paylaşılması bekleniyor.

Panik yaşandı

Vatandaşlar tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Kuşadası açıklarında meydana gelen depremin İzmir’de de hissedildiği kaydedildi.

Bazı vatandaşlar depremin ciddi şekilde hissedildiğini aktarırken, bazı vatandaşlar ise depremi hissetmediklerini belirtti.

Yetkililerden deprem nedeniyle herhangi bir hasar veya can kaybı oluştuğuna dair bir bilgi ise henüz gelmedi.