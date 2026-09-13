Son Mühür- Yemen'de Suudi Arabistan'ın desteklediği askeri birliklere karşı elde ettiği zaferle Babulmendeb Boğazı'nın anahtarını eline geçiren Husiler, tüm dünyanın gözlerinin Kızıldeniz'e çevrilmesine neden oldu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın son 48 saat içinde Taiz, Marib, Hudeyde, Cevf, Sada, Amran ve Hacce kentlerine 129 hava saldırısı düzenlediğini belirtti.



Husiler: Askeri bir üssü de hedef aldık...



Seri, Suudi Arabistan'ın güneyinde Yemen sınırı yakınındaki Şarure şehrinde kendilerine saldırı düzenlenmek için kullanıldığı iddia edilen bir askeri üssün de saldırılarda hedef alınan yerler arasında olduğunu duyurdu.



Yemen ordusunun Husilere karşı saldırıları da hız kesmeden devam ediyor.

Yemen ordusu, ülkenin orta kesimindeki El-Beyda iline bağlı 4 ilçeye düzenlenen saldırılarla Husilere ağır kayıplar verdirdiklerini öne sürdü.



Yemen'den İran'a tepki...



Husilerin arkasında İran'ın olduğunu savunan Yemen Başbakanı Şai Muhsin ez-Zindani, yaşamanların Husilerin son dönemde çeşitli bölgeleri ele geçirmesinin İran'ın Yemen üzerinden bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit etmeye yönelik politikasının parçası olduğunu öne sürdü.

Hürmüz Boğazı'nın ardından Babulmendeb Boğazı'nın da uluslararası taşımacılık yönünden sıkıntıya girmesi Brtent petrolü yukarı yönlü hareketlendirmeye devam ediyor.



14 Eylül'de Umman'da kritik zirve...



108 dolara kadar çıkan Brent petrol, 14 Eylül'de Umman'ın başkenti Muskat'ta Hürmüz Boğazı'ndaki durumun görüşüleceği İran ile Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarının katılacağı toplantı öncesi hafif bir geri çekimeyle 104 dolar seviyesine çekildi.

Öte yandan Bahreyn,İran'ın katıldığı hiçbir toplantıda yer almayacağın belirterek toplantıya katılmayacağını duyuran ilk ve şu ana kadar tek Körfez ülkesi oldu.