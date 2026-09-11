Son Mühür- Uganda’nın askeri şefi General Muhoozi Kainerugaba, Ankara ile aylardır süren anlaşmazlığını tırmandırarak Türkler’e “çantalarını toplama” ve ülkeyi terk etme çağrısı yaptı.

Kainerugaba ayrıca siyasi destekçilerine 18 Eylül’de Kampala’daki Türk Büyükelçiliği önünde gösteri düzenleme talimatı verdi.

General Muhoozi Kainerugaba daha önce de Türkiye’yi doğrudan hedef alan, 1 milyar dolar para talep eden ve diplomatik ilişkileri kesmekle tehdit eden skandal ifadeler içeren bir X paylaşımını silmek zorunda kalmasıyla gündem olmuştu.



Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Kainerugaba'nın Türkiye'ye yönelik tepkisine neden olan anlaşmazlık kapsamında daha önce Türkiye’den 1 milyar dolar talep etmesi, Türk Hava Yolları’na yönelik tehditler, Yapı Merkezi ile büyük bir demiryolu sözleşmesinin iptal edildiği iddiaları ve Uganda’nın hükümet eleştirmeni Fred Lumbuye hakkındaki talebi de yer alıyor.

Gelişmelere dikkat çeken ekonomist Atilla Yeşilada,

''Önemli olan şu ki, ne Uganda Dışişleri Bakanlığı ne de Başkan Yoweri Museveni, Türk vatandaşlarını ülkeden çıkarma veya diplomatik ilişkileri kesme konusunda resmi bir karar açıkladı'' hatırlatmasında bulundu.



Uganda'nın istediği Fred Lumbuye kimdir?



Lakabı ''Chemical Ali'' olan Fred Lumbuye, sosyal medya üzerinde Museveni hükümetine yönelik eleştirileyle dikkat çeken bir isim.



2021’de Cumhurbaşkanı Museveni’nin ve Buganda kralı Kabaka Mutebi’nin öldüğüne dair asılsız iddialar yaydığı gerekçesiyle Uganda’da gündeme geldi. Uganda polisi hakkında 15’e yakın suçlama (yanıltıcı bilgi yayma, propaganda, siber suçlar, kamu düzenini bozma vb.) hazırladığını açıkladı.

Destekçileri arasında “Teacher Lumbuye” diye anılan Lumbuye, Uganda'nın muhalefet partisi NUP / Bobi Wine çevresine yakın bir figür olarak görülüyor.

Uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan Lumbuye Ağustos 2021’de Türkiye’de vize/ikamet sorunları ve çevrimiçi faaliyetleri nedeniyle gözaltına alınmış ve bir süre geri gönderme merkezinde tutulmuştu. Ekim 2021’de serbest bırakıldı.

Uganda’nın iade talebi Türk mahkemelerince kabul edilmedi.