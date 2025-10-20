ABD Başkanı Donald Trump, Irak’a yönelik önemli bir adım atarak Mark Savaya’yı Irak Özel Temsilcisi olarak görevlendirdiğini duyurdu.

''Yardımcı olacak...''

Trump, "Mark'ın Irak-ABD ilişkileri konusundaki derin bilgisi ve bölgedeki bağlantıları, Amerikan halkının çıkarlarının ilerlemesine yardımcı olacaktır" dedi. Ayrıca Savaya’nın Michigan’daki başkanlık seçim kampanyasında görev aldığını ve Amerikalı Müslüman seçmenlerden destek sağlanmasına katkıda bulunduğunu belirtti.

Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi: "Mark Savaya'nın Irak Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görev yapacağını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Mark'ın Irak-ABD ilişkilerine dair derin anlayışı ve bölgedeki bağlantıları, Amerikan halkının çıkarlarının ilerlemesine yardımcı olacaktır. Mark, Michigan'daki kampanyamda kilit bir rol oynadı ve diğerleriyle birlikte Müslüman Amerikalıların rekor sayıda oy almasını sağladı. Tebrikler Mark!"