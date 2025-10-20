Son Mühür- İsrail'in Gazze'deki katliamlarının en büyük mimarlarında biri olan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir,

“Artık rehineleri teslim aldığımıza göre; savaşa geri dönmeli ve Gazze’nin üzerine cehennemin kapılarını açmalıyız." demişti. İsrail, Gvir'in açıklamalarını doğrularcasına ateşkesi bozarak bir kez daha Gazze'yi cehenneme çevirdi.

Bölgedeki son durumu değerlendiren Filistinli gazeteci Motasem Dalloul,

Ateşkes yürürlüğe girdiğinden beri, İsrail muhalefeti 80 belgelenmiş ihlal gerçekleştirdi ve bu ihlaller sonucunda:

97 sivil öldürüldü, 230 kişi yaralandı, Refah Geçiş Kapısı açılmadı, ilaç girişine ve ağır ekipman girişine izin verilmedi. Yardım girişi çok yavaş. Anlaşmaya varılan yardımın yüzde 10'undan azı Gazze'ye ulaştı'' bilgisini paylaştı.

Bıçak sırtı bir durumdayız...



''Gazze'deki ateş kes bugün ciddi bir testten geçti'' diyen gazeteci Adelina Sfishta,

''Sabah saatlerinde Gazze-Refah bölgesinde bir grup, roket ve tüfeklerle İsrail askerlerine saldırdı. Ve 2 asker öldü 3 asker yaralandı.

İsrail, Khan Younis, Bureij kampı, Rafah bölgelerindeki HAMAS hedeflerine hava saldırıları gerçekleştirdi. 45 Filistinli öldü.

ABD yeniden devreye girdi.

Sükunet yeniden sağlandı.

Ancak, gelişme, durumun ne denli bıçak sırtı olduğunu gösterdi.'' hatırlatmasında bulundu.

Washington'un son 24 saatte yaşanan gerilimin ardından gecikmeli de olsa devreye girdiği ve İsrail'in yardımları durdurma kararından vazgeçtiği öğrenildi.

