Son Mühür - ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Çin’in doğusunda düzenlenen zirvede bir araya gelerek ortak bir duruş sergilemesinden saatler sonra, ABD-Hindistan ticaret ilişkilerine sert eleştirilerde bulundu. Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada Trump, ABD’nin Hindistan’a çok sınırlı satış yaptığını, buna karşılık Hindistan’ın ABD’ye büyük miktarda ürün ihraç ettiğini belirtti. Bu durumu “tamamen tek taraflı bir felaket” olarak nitelendiren Trump, ticaret dengesizliğinin uzun yıllardır sürdüğüne dikkat çekti.

Trump ile hemfikir

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD ile olan iş birliğini daha ileri bir seviyeye taşımak konusunda Başkan Donald Trump ile aynı görüşte olduklarını ifade etti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Modi, Trump’ın 75. doğum günü nedeniyle kendisini arayarak tebrik ettiğini belirtti. Paylaşımında, “Tıpkı sizin gibi ben de Hindistan-ABD Kapsamlı ve Küresel Ortaklığı’nı daha yüksek noktalara taşımakta kararlıyım. Ayrıca Ukrayna krizine barışçıl bir çözüm bulunmasına yönelik çabalarınızı destekliyoruz” ifadelerine yer verdi. Trump ise telefon görüşmesine dair, “Az önce dostum Başbakan Narendra Modi ile çok güzel bir telefon konuşması gerçekleştirdim. Doğum gününü kutladım. Gerçekten harika bir liderlik sergiliyor” şeklinde konuştu.