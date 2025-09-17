İran resmi ajansı IRNA’nın haberine göre, “Siyonist rejimle istihbarat, casusluk ve güvenlik işbirliği yapan, bu rejime bağlı kişilerle bilgi alışverişinde bulunan Mossad casusu Babek Şehbazi, yargı sürecinin tamamlanmasının ardından Yargıtay kararıyla bu sabah idam edildi.” ifadeleri kullanıldı.

Suçlamalar

Telekomünikasyon, askeri ve güvenlik kurumlarına bağlı şirketlerde endüstriyel soğutma cihazlarının tasarımı ve montajı alanında çalışan Şehbazi’nin, Mossad ajanı olduğu öne sürülen İsmail Fikri ile temas kurduğu belirtildi. Şehbazi’nin, üst düzey hükümet yetkililerinin yerleri ve hareketleri hakkında bilgi satmayı teklif ettiği, karşılığında kendisi ve ailesi için ABD’de daimi ikamet hakkı ile 120 milyon dolar nakit veya kripto para talep ettiği aktarıldı.

Görüşmeler ve eğitim

Şubat 2024’te bir Mossad görevlisinin talebi üzerine Şehbazi ve Fikri’nin, Skype üzerinden İsraillilerle görüşmeler yaptığı ve istihbarat aktardığı bildirildi. Şehbazi’nin daha sonraki süreçte Sami Benjamin Michael kod adlı Mossad mensuplarıyla da iletişim kurduğu ve Mossad tarafından eğitim aldığı öne sürüldü.

Yakalanma süreci

İranlı yetkililer, İsmail Fikri’nin tutuklanmasının ardından Şehbazi’nin de yakalandığını açıkladı. Sorgu sırasında itiraflarda bulunduğu belirtilen Şehbazi hakkında verilen ölüm cezası Yargıtay’da onaylandıktan sonra infaz edildi.