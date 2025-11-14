Son Mühür - ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te bu kez çocukları ağırladı. Dünyanın en önemli kararlarının alındığı ofiste, gazeteci Salena Zito’nun torunlarıyla keyifli anlar yaşayan Trump’ın bu görüntüleri, Beyaz Saray İletişim Danışmanı Margo Martin tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.

Adını merak etti

Kısa sürede yüz binlerce izlenmeye ulaşan videoda, çocuklardan birinin Trump’ın adını sorması üzerine Başkan’ın gülümseyerek “Benim adım Donald” demesi dikkat çekiyor. Görüntülerde ayrıca Trump’ın, gazeteci Salena Zito’nun torunlarına hatıra paraları ve kalemler hediye ettiği de görülüyor. Gündem oldu Beyaz Saray, çocukların ziyareti sadece “merhaba demek” amacıyla gerçekleştiğini açıklarken, video sosyal medyada kısa sürede 500 bin kişi tarafından izlenip yorumlandı.