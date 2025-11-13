Son Mühür- ABD Başkanı Trump'ın bastırması ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Müslüman liderlerin devreye girmesiyle Gazze'de 7 Ekim saldırılarından sonra devam eden çatışmalar son bulmuştu.

Ancak Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre "İsrail'in saldırıları sonrası son 24 saatte, Gazze Şeridi hastanelerine 2 şehit (1 yeni öldürülen, 1 enkaz altından kurtarılan) ve 5 yaralı" var.

Ateşkesin başladığı 11 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinli sayısının 260'ı, yaralananların sayısının ise 632'yi bulduğu belirtiliyor.



Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'in yeni hedefinin Batı Şeria olduğu öğrenildi.

Ortadoğu'nun bağımsız haber platformu The Cradle'nin İsrail medyasına dayandırdığı haberine göre İsrail güçleri Batı Şeria'da yeni bir hedef listesi oluşturmuş durumda.



İsrail medyasına dayandırılan haberler...



İsrail Hayom ve kamu yayıncısı KAN'ın dahil İsrail medyasında İsrail hava kuvvetleri, Ürdün sınırına yakın işgal altındaki Batı Şeria'da hızlı saldırılar için özel bir 'hedef bankası' oluşturmak için çalışmalara hız verdi.

Raporlara göre tatbikatlar, bir saldırının ilk saatlerinde onlarca hedefi vurma eğitimini içeriyor; yüzlercesi daha sonraki aşamalar için sıraya konulmuş durumda ve bunlar, ordunun Gazze sonrası vuruş doktrinini yenilemesinin bir parçası olarak sunuluyor.

